5 Petarung Terbaik Indonesia Bakal Tampil di Road To UFC

Promotor seni bela diri campuran terbesar Indonesia, One Pride MMA, kembali membuat gebrakan dengan mengirim para petarung terbaiknya untuk berlaga di turnamen Road To UFC yang berlangsung di Singapura pada 9-10 Juni mendatang.Sebelumnya, UFC sebagai promotor seni bela diri campuran internasional memang seang mencari petarung terbaik Indonesia untuk berlaga di turnamen Road To UFC yang menjadi rangkaian ajang UFC 275. Kemudian, Road To UFC adalah turnamen yang memberikan kesempatan para petarung Asia menuju pentas dunia.“Atlet-atlet dari Indonesia akan bertarung dan mereka semua juara One Pride MMA. Sangat mengesankan melihat perkembangan para atlet MMA Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan kami nantikan aksi terbaik mereka” kata UFC Senior Vice President and Head Of Asia, Kevin Chang, dalam rilis One Pride MMA.Adapun 5 petarung Indonesia yang terpilih adalah Jeremia Siregar, Gugun Gusman dan Angga Hans yang berstatus sebagai juaran nasional One Pride MMA. Kemudian, terdapat nama Rama Supandhi dan Jeka Saragih yang merupakan juara interim.“UFC memang sedang mencari petarung-petarung terbaik dari setiap negara di Asia untuk turnamen Road To UFC. Kemudian untuk di Indonesia, mereka memang sudah memantau bahwa petarung terbaiknya berada di bawah naungan One Pride MMA.” ujar CEO One Pride MMA, Fransino Tirta.Ketua Umum KOBI (Komite Olahraga Beladiri Indonesia) A. Ardiansyah Bakrie selalu memberi dukungan penuh untuk One Pride MMA demi kemajuan seni bela diri campuran Tanah Air, termasuk untuk para petarung One Pride MMA yang akan belaga di Road To UFC.“Ini merupakan suatu kebanggaan bagi One Pride MMA dan warga Indonesia pastinya, bahwa petarung yang juga juara One Pride MMA dipilih untuk mewakili Indonesia mengikuti ajang sebesar Road to UFC yang diadakan pertama kali di Asia Tenggara. Kebanggaan ini juga karena One Pride MMA sudah mulai dilirik oleh promotor internasional. Mudah-mudahan kita bisa menunjukan hasil terbaik untuk Indonesia” ujar Ardiansyah Bakrie.Turnamen Road to UFC memakai sistem win and advance yang memungkinkan para petarung top Asia memperoleh kontrak UFC. Berikut jadwal turnamen Road To UFC yang akan diikuti para petarung One Pride MMA:Kelas Flyweight- Rama Supandhi vs Choi Seung Guk (Korea Selatan).Kelas Lightweight- Jeka Saragih vs Pawan Maan Singh (India).Kelas Flyweight- Jeremia Siregar vs Park Hyun Sung (Korea Selatan)Kelas Bantamweight- Gugun Gusman vs Nakamura Rinya (Jepang)Kelas Featherweight- Angga Hans vs Lu Kai (Tiongkok)