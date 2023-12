Top! Megawati Masuk Daftar All Star Korean V-League 2023/2024

Advertisement

Megawati Masuk dalam All Star Korean V-League 2023/2024

GS Caltex: Kang Sohwi HiPass Expressway: Moon Jungwon, Kim Sebin, Im Myoung Ok Hyundai Hillstate: Jung Jiyun, Yang Hyojin, Kim Dain

Heungkuk Pink Spider: Kim Yeon Koung, Kim Suji Jungkwanjang Red Sparks: Yeom Hyeseon IBK Altos: Pyo Seungju, Choi Jeongmin AI Peppers: Park Jeongah, Oh Jiyoung

(RUL)

Jakarta: Pemain voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi terpilih dalam All Star Korean V-League musim 2023/2024. Megawati terpilih sebagai pemain di tim V-Star.Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO) merilis daftar pemain yang akan mengikuti pertandingan bertajuk perang bintang V-League Star pada 27 Januari mendatang. Daftar pemain merupakan hasil voting yang dibuka dari 5 Desember hingga 11 Desember 2023.Total suara yang masuk adalah 58.117. Dari hasil voting tersebut akhirnya terpilih 28 pemain. Masing-masing tim K-Star dan V-Star pria dan wanita berisi tujuh pemain.Untuk melengkapi menjadi 40 ditambahkan 12 yang merupakan rekomendasi komite ahli.Megawati yang tampil apik bersama JungKwanJang Red Sparks masuk dalam daftar All Star. Pevoli asal Jember, Jawa Timur sebelumnya juga terpilih menjadi MVP putaran pertama liga voli Korea Selatan.Pevoli berjuluk Megatron ini bukan satu-satunya perwakilan Red Sparks, ada satu nama lagi yang masuk dalam daftar All Star, yakni Yeum Hye-seon.Dalam perang bintang ini Megawati yang masuk dalam tim V-Star akan satu tim bermain dengan jagonya voli Korea Selatan seperti Pyo Seungju (IBK Altos) dan Oh Jiyoung (AI Peppers).Berikut daftar pemain menang voting V-League All Star 2023/2024:Perang bintang antar pemain V-League ini memang sangat dinantikan. Selain keseruan pertarungan antar bintang juga hiburan yang membuat pertandingan ini menarik.Seperti pada musim lalu, di mana video Lee Da-hyeon joget Ting Tang Challenge saat bertanding viral di media sosial. Bidadari voli Korea Selatan itu menirukan gerakan Ting Tang Challenge.Sontak goyangan Lee Da-hyeon itu membuat penonton yang hadir di Samsan World Gymnasium heboh.Jadwal Pertandingan All Star Korean V-League 2023/2024Jadwal All Star Liga Voli akan berlangsung pada 27 Januari 2024 di Samsan World Gymnasium, Incheon.