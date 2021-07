Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Hari Ini: 8 Tim Berebut Tiket Semifinal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cabang olahraga (cabor) sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020 akan memasuki fase perempat final pada Sabtu 31 Juli. Dengan begitu, ada delapan tim yang bakal bertanding untuk memperebutkan empat tiket semifinal.Pertandingan pertama perempat final bakal mempertemukan juara Grup C Spanyol dengan runner-up Grup D Pantai Gading. Selama gelaran Olimpiade, kedua tim sama sekali belum pernah menerima kekalahan.Selanjutnya, ada laga juara Grup A Jepang dengan wakil Oseania Selandia Baru yang menjadi runner-up Grup B. Jepang bisa dibilang lebih diunggulkan karena berstatus sebagai tuan rumah yang sempat membantai timnas Prancis.Setelah itu, giliran juara Grup D Brasil yang menghadapi runner-up Grup C Mesir. Tim Samba jelas lebih diunggulkan karena berstatus sebagai juara bertahan dan diperkuat sejumlah pemain kelas dunia, termasuk Dani Alves.Terakhir, terdapat pertandingan antara juara Grup B Korea Selatan (Korsel) dengan runner-up Grup A Meksiko. Korsel harus mewaspadai Meksiko yang meraih perak pada Olimpiade Rio 2016.Berikut jadwal sepak bola putra Olimpiade Tokyo, Sabtu (31/7):15.00 WIB: Spanyol vs Pantai Gading16.00 WIB: Jepang vs Selandia Baru17.00 WIB: Brasil vs Mesir18.00 WIB: Korea Selatan vs Meksiko(KAH)