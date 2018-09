Persiapan Asian Para Games 2018 Masuki Tahap Final

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, selaku Ketua Penyelenggara Asian Para Games 2018 memimpin rapat pleno, Kamis 13 September 2018. Persiapan menuju pembukaan Asian Para Games 2018 telah mencapai tahap final.Rapat di ruang kerjanya di lantai 10, Gedung Kemenpora ini, membahas segala hal, mulai dari persiapan penyelenggaraan, infratruktur, hingga prestasi atlet."Soal Asian Para Games kita bersyukur semangat menjaga harkat martabat bangsa betul-betul dipersiapkan matang oleh INAPGOC (Panitia Pelaksana Asian Para Games 2018), yang dipimpin Pak Okto (Raja Sapta Oktohari). Juga secara prestasi, betul-betul dipersiapkan secara matang oleh CdM (Arminsyah). Beliau terus mengawal para atlet kita," kata Imam usai rapat.Menpora mengatakan, persiapan menuju pembukaan Asian Para Games 2018 telah mencapai tahap final. Gelaran multievent bagi atlet disabilitas ini akan dimulai pada 6 Oktober mendatang."Persiapan proses penyelenggaraan saya kira sudah 90 persen. Baik itu venue-nya kemudian volunteer-nya yang sekarang sedang persiapan di Soemantri Brojonegoro, sistemnya juga sudah disiapkan. Yang terpenting, bagaimana teman-teman ikut mempublikasikan logo Asian Para Games dan figur-figur atlet ke seluruh penjuru Tanah Air," sambungnya.Sementara, Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari mengatakan, semua persiapan sudah on the track. Semua hal terkait persiapan terus digeber pihaknya yang menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga."Untuk fasilitas, kalau dalam perencanaan kami tanggal 25 September. Tapi hari ini ada permintaan beberapa venue mungkin akan kita lakukan percepatan. Semoga bisa selesai sebelum 25 September," ujarnya."Tantangan terbesar kami adalah waktu. Kita membutuhkan support semua pihak agar waktunya bisa kita jaga dengan baik. Saya kira hal-hal yang dianggap trending issues selalu diangkat, dan Alhamdulillah hari ini semuanya sudah on track," tutupnya.(RIZ)