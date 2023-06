100 Tahun 24H of Le Mans Dimulai dengan Test Day, Sean Harap Jadi Titik Balik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Perayaan 100 Tahun balapan ketahanan mobil legendaris, 24H of Le Mans, sesungguhnya sudah dimulai dengan beberapa acara atau festival. Panitia memang memperlakukan momen ini dengan istimewa.Dalam sejarah, lomba ketahanan mobil ini dimulai tahun 1923, yang bahkan lebih tua dari GP Monako (1929) dan F1 (1950). Sirkuit de la Sharte sepanjang 13,6 km selalu menjadi tempat digelarnya Le Mans 24 Jam.Sean Gelael sendiri membuat dua sejarah bagi Indonesia selama berpartisipasi di Le Mans sejak 2021. Pertama adalah podium dan kedua pole position.Sean menjadi pebalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium di Le Mans, saat berlaga di kelas LMP2 pada 2021 bersama tim JOTA #28 dan finis di P2.Dan dia juga menjadi pebalap Indonesia pertama di mana timnya, WRT #31, mampu meraih pole position. Itu terjadi tahun lalu, masih di kelas LMP2.Tahun ini Sean yang masih bergabung dengan Team WRT 31 sedang mengalami masa-masa sulit, bukan semata performa buruk namun lantaran situasi dan kondisi selama lomba menyebabkan mereka gagal meraih podium atau bahkan kemenangan.Itulah kenapa dalam sesi scrutineering hari Jumat (2/6) Sean menyatakan sekaligus berharap Centenary 24H of Le Mans tahun ini akan menjadi titik balik bagi dan timnya."Kami justru saat ini tidak berada dalam tekanan sama sekali. Kami hanya berharap Le Mans tahun ini akan menjadi titik balik kami untuk musim ini," ujar Sean."Dan seandainya bisa memenangi lombanya, dan itu adalah target kami, tentu akan sangat bagus," tambah pebalap Team Jagonya Ayam ini.Walau 24H of Le Mans digelar Sabtu (10/6), namun sesi latihan dan pengenalan trek sudah dimulai besok. Sesi berjudul Test Day digelar pada siang dan malam hari, menyesuaikan kondisi balapan 24 Jam.Sean dan Ferdinand Habsburg akan berbagi tugas selama Test Day. Robin Frinjs absen karena mengikuti balapan Formula E di Jakarta, yang baru berakhir Minggu (4/6).Race 24H of Le Mans disiarkan langsung oleh kanal youtube KUY Entertainment dan www.sean-gelael.com pada Sabtu (10/6) dengan start pukul 21.00 WIB.JADWAL 24 HOURS OF LE MANSMinggu, 4 Juni15.00 - 18.00 WIB: Test Day FP120.30 - 23.30 WIB: Test Day FP2Rabu, 7 Juni19.00 - 22.00 WIB: Free Practice 1Kamis, 8 Juni00.00 - 01.00 WIB: Qualifying03.00 - 05.00 WIB: Free Practice 220.00 - 23.00 WIB: Free Practice 3Jumat, 9 Juni01.00 - 01.30 WIB: Hyperpole03.00 - 05.00 WIB: Free Practice 4Sabtu, 10 Juni17.00 - 17.15 WIB: Warm-up21.00 WIB: Race 24H of Le Mans