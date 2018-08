Pencak Silat di Mata Para Atlet Thailand

Klik di sini: Indonesia tanpa Wakil di Final Senam Trampoline

Pencak silat memang budaya asli Indonesia. Tapi kini olahraga yang sarat akan seni tersebut sedang melakukan perjalanan untuk lebih mendunia.Pengakuan pencak silat sudah mendunia dilontarkan salah satu pesilat Thailand, AS Ma Jeh Ma yang turun pada beregu putri seni. Pesilat berusia 20 tahun itu menganggap sekarang pemetaan silat sudah merata, meski belum ada perguruan seperti di Indonesia."Empat sampai lima tahun lalu saya mulai menggeluti silat. Waktu itu salah satu guru saya di sekolah Hasan Rojak mengenali saya silat. Kami biasanya latihan sendiri, baru ikut pelatnas. Di sana belum ada perguruan," ujar As Ma yang juga menceritakan pencak silat di Thailand."Saya menyukai pencak silat karena silat itu cantik. Saya suka gaya memukulnya," terangnya.Tapi As Ma juga mengakui, di Thailand pencak silat itu belum menjadi olahraga populer. Seperti sepak bola atau muaythai yang juga telah menjadi gaya hidup di sana.Sementara itu ada juga Ilyas Sadara yang turun pada nomor tunggal putra artistik. Pesilat berusia 25 punya saran agar bela diri tersebut benar-benar bisa diterima oleh warga dunia."Meski pencak silat dari Indonesia dan merupakan budaya Indonesia, tapi sekarang dari segi teknik kekuatan sudah merata. Tapi kalau untuk kelas tanding sebaiknya lebih adil lagi, mana tendangan yang masuk atau tidak," terang Sadara.Pada Asian Games 2018 ini, Sadara berhasil meraih perak. Meski hanya finis di posisi kedua, ia mengakui kalau ini adalah sentuhan tangan dari pelatih asal Indonesia yang telah mau mengajarinya tentang silat."Alhamdulillah raihan perak ini berkat latihan bersama pelatih asal Indonesia. Delapan bulan saya berlatih dengan dia dan saya banyak berterima kasih kepada dia," lanjut Ilyas."Saya senang dengan raihan perak ini. Pada pertandingan, bermain silat mental juga menentukan. Banyak hal yang menentukan dari silat ini," " tegasnya.Seperti sudah diketahui, Asian Games 2018 menjadi panggung perdana pencak silat. Mereka berharap pencak silat bisa kembali dimainkan pada Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok.(ASM)