Timnas Bola Voli Jepang Tersingkir, Sedihnya Sampai ke Indonesia

Langkah timnas bola voli putra Jepang di Olimpiade Tokyo terhenti di perempat final karena kalah dari Brasil dengan skor tiga set langsung, 20-25, 22-25 dan 20-25 dalam tempo 1 jam 30 menit.Meski begitu, perjalanan mereka tetap mendapat apresiasi spesial dari para netizen Indonesia, khususnya para kaum hawa. Hingga kini, setidaknya ada dua topik dari laga tersebut yang jadi tren di Twitter.Memang tidak mudah bagi Jepang untuk menghadapi Brasil yang berstatus sebagai tim bola voli terbaik dunia. Berbagai cara sudah dilakukan untuk memberi perlawanan, tapi postur dan kekuatan fisik skuad Brasil memang lebih baik.Ekspresi kesedihan para pemain Jepang terekam kamera ketika laga selesai. Kebanyakan dari mereka tak mampu menahan air mata, tak terkecuali sang kapten Yuki Ishikawa, Yuji Nishida dan Ran Takahashi yang kerap dielu-elukan karena performa di lapangan dan ketampanannya."Tim jepang hari ini keren banget, mainnya ishikawa gokil banget, semangat kapten dan tim!!u did very well!!" cuit @liyana_nf."Sedihnya sampe indonesia. Yuki Ishikawa, seriously you have done a good game. i'm amazed!" tulis @putriyaka sambil mengunggah video momen Ishikawa menangis.Sampai berita ini diturunkan, topik #volleyball masih paling populer di Twitter Indonesia dengan 87,1 ribu cuitan dan topik Ishikawa mencapai 40,6 ribu cuitan. Situasi ini cukup menarik mengingat seluruh laga wakil Indonesia di Olimpiade telah selesai.Selain mempertemukan Jepang dengan Brasil, perempat final bola voli putra Olimpiade hari ini juga mempertandingkan Italia vs Argentina dan Polandia vs Prancis. Sementara itu, satu laga lainnya sudah dimenangkan wakil ROC ketika bentrok dengan Kanada.(KAH)