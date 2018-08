Coach Ito Bicara Target Asian Games dan Absennya Filipina

: Perhelatan Asian Games 2018 tinggal menghitung hari. Saat ini, timnas basket putra Indonesia sudah masuk fase akhir.Indonesia selaku tuan rumah tergabung di Grup A bersama Korea Selatan, Mongolia, dan Thailand. Berdasarkan ranking FIBA teranyar, Indonesia masih tertinggal dari Korsel dan Thailand.Meski begitu, skuat arahan Fictor Roring tak patah arang. Memanfaatkan persiapan serta try out yang sudah dijalani, Indonesia siap melakoni ajang empat tahunan tersebut."Persiapan berjalan lancar. Saat ini, sudah masuk tahap akhir. Dari awal persiapan, kami sudah melakukan lima kali try out. Agenda kita lumayan padat, tetapi semuanya berjalan baik, tinggal pemantapan saja," kata Victor ketika berbincang dengan medcom.id via sambungan telephone, Rabu 1 Agustus 2018."Kondisi pemain sudah siap. Nantinya ada 12 pemain yang akan didaftarkan," sambungnya.Jelang Asian Games, coach Ito, sapaan karib Fictor Roring mengatakan persaingan nanti bakal sengit. "Berat, super berat. Satu grup dengan Korea, Mongolia, Thailand, itu tidak mudah. Kami akan mencoba yang terbaik yang kami bisa," kata coach Ito.Ketika ditanya mengenai target timnas basket putra di Asian Games, coach Ito mengatakan sampai delapan besar."Masuk ke secound round, menembus delapan besar, itu pun berat, tetapi kita coba yang terbaik," tutur Ito.Eks pelatih Satria Muda itu juga mengomentari absennya timnas basket putra Filipina di Asian Games. Menurutnya, sangat disayangkan tim sekelas Filipina absen."Sangat disayangkan, karena pastinya Filipina sangat dinantikan orang. Mereka sangat atraktif, orang-orang senang dengan permainan Filipina. Tetapi, tim-tim lain tidak kalah kelas dengan Filipina," tutur coach Ito.(ASM)