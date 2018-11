Priscilla Kalahkan Petarung Putri Asal Filipina

: Priscilla Hertati Lumban Gaol berhasil mengalahkan petarung putri asal Filipina Angelia Sabanal pada duel kelas atom One Championship seri ONE: Warrios Dream di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 17 November malam.Priscilla mendominasi pertarungan untuk mengalahkan Angelie Sabanal dengan kemenangan angka mutlak. Dipenuhi dukungan para penggemarnya di Jakarta, Priscilla mampu mengatasi Sabanal saat saling menyerang.Sementara saat bertarung di atas matras, Priscilla juga lebih baik. Di ronde ketiga, Sabanal berusaha untuk dapat mencuri kemenangan dengan melakukan usaha kuncian namun gagal, Priscilla menutup pertarungan dengan kemenangan yang meyakinkan.Pada pertarungan utama, Zebaztian Kadestam dapat mewujudkan mimpinya menjadi juara dunia dengan menghentikan Tyler McGuire asal Amerika Serikat. Ia meraih gelar ONE Welterweight World Championship yang tengah kosong.Sejak awal ronde pertama, Kadestam mengincar McGuire dengan kemampuan serangannya yang superior. Ia menghujani lawan dengan tendangan-tendangan tinggi dan pukulan keras tangan kanan.Meskipun McGuire berusaha mengubah pola pertarungan di ronde keempat dengan mencoba menjatuhkan Kadestam, Ia mampu menjaga ritmenya. Ia kembali menghadirkan aksi-aksi serangan.Pada momen final di ronde kelima, Kadestam berhasil mengayunkan pukulan keras tangan kanan ke untuk menjatuhkan McGuire. Ia akhirnya membawa pulang gelar ONE Welterweight World Championship dengan kemenangan KO.Pada pertarungan tambahan utama, juara dunia kickboxing Nieky Holzken menjalani debut di panggung ONE Super Series dengan meraih kemenangan KO dari petarung Brazil, Cosmo Alexandre.Petarung asal Belanda menyerang Alexandre dengan rentetan pukulan dan tendangan yang menyebabkan sang lawan terjatuh dua kali di ronde pertama. Pukulan kombinasi Holzken di ronde kedua, dan pukulan uppercut memastikan kemenangan Holzken atas Alexandre.(REN)