Gara-Gara Cuitan Ini, Sean Gelael Tegur Keras Jerome Polin

GILEE KEREN BANGET! Ada gak sih pembalap Indonesia yang balapan di balapan Internasional??#IndonesiadiMotoGP????????https://t.co/ZeCoU30MAo — Jerome Polin Sijabat (@JeromePolin) January 24, 2022

Jakarta: Pembalap Indonesia Sean Gelael menegur YouTuber Jerome Polin terkait cuitannya soal dunia balap. Sean menilai Jerome meremehkan Pembalap Indonesia.Dalam cuitanya, Jerome memuji pembalap Mario Suryo Aji yang berpotensi membalap di MotoGP . Namun, pertanyaannya yang menanyakan adakah pembalap Indonesia yang tampil di ajang internasional dinilai merendahkan.“GILEE KEREN BANGET! Ada gak sih pembalap Indonesia yang balapan di balapan Internasional??#IndonesiadiMotoGP,” tulis Jerome yang menyertakan artikel dari media online, seperti dilihat Medcom.id, Rabu, 26 Januari 2022.Cuitan tersebut langsung mendapat reaksi dari Sean di akun Instagram miliknya @gelaelized. Melalui Instagram Story Sean mengunggah ulang foto tangkap layar kicauan Jerome itu dengan memberikan tanggapannya."Saya kira Kamu bisa bertindak cerdas, tapi jelas mereka tak mengajarimu rasa hormat.Orang-orang yang memiliki suara benar-benar perlu mulai berpikir lebih daripada mencoba mendapatkan viewers dan like," tulis Sean Gelael.(Teguran Sean ke Jerome foto: @gelaelized)Tak sampai disitu, Sean juga mengunggah foto-foto pembalap nasional yang sudah mentas di ajang balap internasional. Beberapa kolase foto yang diunggah ada nama Doni Tata, Rio Haryanto, Ananda Mikola, Dimas Ekky, Gerry Salim, dan dirinya sendiri.“Belajarlah dari pahlawan-pahlawan yang sudah payah berusaha keras untuk mengharumkan nasa banga @jeromepolin,” tulis Sean.Permintaan maaf JeromeMengetahui cuitannya dirasa meremehkan pembalap nasional Jerome langsung menyampaikan permintaan maaf. Ia pun mengaku sudah berdiskusi dengan Sean dan mendapat wejangan dan informasi terkait dunia balap.“Halo semua, tadi aku dan bang Gelael berdiskusi mengenai tweet ini dan aku dapet banyak nasehat dari beliau. Thank you buat semua yang udah kasih nasihat, info-info, dll. I'm sorry and will learn from this,” cuitnya sambil mengunggah tangkap layar obrolannya dengan Sean.(Permintaan maaf Jerome foto: Twitter)