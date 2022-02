Hasil Pertandingan Proliga 2022 Pekan Keenam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Ajang Proliga 2022 sudah memasuki pekan keenam putaran II. Pertandingan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat-Minggu (18-20/2).Tujuh laga sengit tersaji selama pekan keenam, sementara drama perebutan klasemen sementara juga terjadi antara tim putra Bogor LavAni dan Jakarta Pertamina Pertamax.Pada akhirnya Pertamina Pertamax memaksimalkan pekan keenam dengan sapu bersih dua kemenangan. Seperti saat mengalahkan Jakarta BNI 46 dengan skor 3-1 (25-21, 18-25, 25-17, 25-22) pada Sabtu (19/2).Kemudian, tim asuhan Pascal Wilmar juga memenangkan pertandingan tunda sekaligus penutup pekan keenam melawan Palembang Bank SumselBabel dengan 17-25, 25-22, 25-17, 26-24.Kemenangan tersebut memastikan Pertamina Pertamax melaju ke final four dengan mengantongi 17 poin dari enam kemenangan dan satu kali kalah.Pada sisi lain, hasil buruk dialami tim putri Jakarta Elektrik PLN yang kalah dalam dua pertandingan pekan keenam. Hasil ini membuat tim asuhan Risco Herlambang berada pada posisi keempat klasemen dengan empat poin.Selain itu, pertandingan lainnya juga bergulir sengit. Berikut rekap Proliga 2022 pekan keenam putaran II:Jumat, 18 Februari 2022Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Elektrik PLN (Putri)3-2 (25-22, 25-23, 18-25, 21-25, 15-10)Surabaya Bhayangkara Samator vs Bogor LavAni (Putra)1-3 (15-25, 26-28, 25-23, 25-27)Sabtu, 19 Februari 2022Kudus Sukun Badak vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)3-2 (17-25, 19-25, 25-19, 25-21, 15-12)Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra)1-3 (21-25, 25-18, 17-25, 22-25)Minggu, 20 Februari 2022Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron (Putri)1-3 (22-25, 20-25, 26-24, 19-25)Surabaya Bhayangkara Samator vs Kudus Sukun Badak (Putra)3-0 (25-19, 26-24, 25-19)Pertandingan tunda - Jakarta Pertamina Pertamax melawan Palembang Bank SumselBabel (Putra)3-1 (17-25, 25-22, 25-17, 26-24)