Update Perolehan Medali: Pencak Silat & Panjat Tebing Bawa Indonesia ke 4 Besar

: Sepuluh medali emas berhasil didapat atlet-atlet Indonesia di Asian Games 2018, Senin 27 Agustus 2018. Delapan di antaranya disumbangkan kontingen pencak silat putra dan putri Merah Putih.Terakhir, dua medali didulang tim putra dan putri Indonesia cabor panjat tebing. Hebatnya, terjadi All Indonesian Final di nomor speed relay putra, sehingga satu perak juga diperoleh dari tim putra panjat tebing di Jakabaring Sport City.Speed relay putri yang bermaterikan Puji Lestari, Aries Susanti Rahayu, Rajiah Sallsabillah, dan Fitriyani juga meraih emas. Mereka mengalahkan tim Tiongkok di final.Kembali ke arena pencak silat, hari ini merupakan hari yang membanggakan buat Merah Putih. Bayangkan saja, dalam satu hari, pencak silat menyapu bersih delapan emas yang diperebutkan.Ganda putra andalan Indonesia yang sudah diprediksi meraih emas, Yola Primadona/Hendy mampu keluar sebagai yang terbaik. Ia mengalahkan pasangan lain dari Vietnam dan Malaysia.Sebelumnya, Puspa Arumsari lebih dulu meraih emas. Atlet putri itu menduduki podium teratas kala mengalahkan Nurzuhariah Mohammad Yazid dari Singapura dan Cherry May Regalado dari Filipina.Kesuksesan tersebut diikuti tim regu putra Indonesia. Nunu Nugraha, Asep Yuldan Sani, dan Anggi Faisal Mubarok sanggup menjadi yang terbaik dengan menjungkalkan Vietnam dan Thailand.Aji Bangkit Pamungkas (kelas I putra 85-90kg), Komang Harik Adi Putra (kelas E putra 65-70kg), Iqbal Candra Pratama (kelas D putra 60-65kg), SarahTria Monita (kelas C putri 55-60kg), dan Abdul Malik melengkapi pesta emas Indonesia.Voli pantai juga berhasil mempersembahkan medali perunggu lewat dua atletnya, Putu Dini Jasita Utami dan Dhita Juliana. Mereka mengalahkan im Kazakhstan yang diperkuat Tatyana Mashkova dan Irina Tsimbalova.Dengan begitu, kini Indonesia menambah koleksi emas menjadi 22 buah. Koleksi perak juga bertambah menjadi 15 keping, sedang perunggu kini total menjadi 27. Indonesia pun berhak menyalip Iran di posisi empat klasemen sementara dengan keunggulan lima emas.Tiongkok masih memuncaki daftar perolehan medali. Mereka total mengoleksi 191 medali yang terdiri atas 86 emas, 62 perak, dan 43 perunggu.Jepang menguntit di posisi dua dengan raihan 43 emas, 36 perak, dan 57 perunggu, disusul Korea Selatan yang sanggup mendulang 28 emas, 36 perak, dan 42 perunggu.Berikut ini 10 besar perolehan medali Asian Games 2018 hingga Senin 27 Agustus:(ACF)