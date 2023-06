Team WRT 31 Lupakan Hyperpole, Realistis Mengubah Fokus ke Race

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Babak kualifikasi putaran keempat FIAWEC 2023, 24 Hours of Le Mans, tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Team WRT 31. Robin Frinjs sebagai perwakilan tim, tak mengalami momen terbaik.Pebalap Belanda itu, seperti para peserta lain, terganggu oleh momen dua kali Red Flag pada bagian awal sesi berdurasi satu jam tersebut. Bedanya, sebagian tim sudah membuat lap time kompetitif ketika sesi berstatus normal di antara di Red Flag, di mana Frinjs masih terpaut jauh dan terlempar dari delapan besar.Posisi 8 Besar dibutuhkan untuk ikut sesi Hyperpole pada Jumat dini hari WIB, di semua kelas. Frinjs sendiri hanya mampu mengantarkan WRT 31 di posisi 16. Pole position murni baru ditentukan oleh tim yang meraih waktu tercepat di masing-masing kelas di babak Hyperpole.Begitu dipastikan tidak bisa memperebutkan pole, di mana tahun lalu WRT 31 dan Frinjs meraihnya, fokus pun beralih ke long run. Usaha membuat simulasi lomba itu dilakukan pada FP2 yang digelar Rabu (7/6) malam atau Kamis dini hari WIB.Bila masih bisa ikut Hyperpole, dalam program FP2 terdapat "Quali Sim" alias simulasi kualifikasi. Namun program untuk Frinjs itu pun diubah, di mana dia juga jadi fokus ke long run.Lap time yang dibuat pun tidak secepat FP1 yang digelar siang di Circuit de la Sharte. Saat itu WRT 31 membuat 3:36.870 sebagai best time, sementara pada FP2 3:39.818.Sean Gelael, Frinjs, dan Ferdinand Habsburg memiliki lap time seimbang di FP2 karena memang mereka menjalankan program yang sama. Sean memiliki best time 3:40.591, Frinjs 3:41.283, dan Habsburg seperti tertulis di atas sebagai yang tercepat, 3:39.818."Ya, kami semua fokus ke lomba. Race terbesar, yang akan gemanya sudah terasa sejak jauh hari," ujar Sean, yang juga diamini Frinjs dan Habsburg.Sean tak sabar ingin dilepas oleh megastar NBA, LeBron James, sebagai starter 24H of Le Mans 2023. Itu adalah kehormatan besar bagi LeBron mengingat ini adalah perayaan 100 Tahun 24H of Le Mans.Race 24H of Le Mans itu sendiri disiarkan langsung oleh kanal youtube KUY Entertainment dan www.sean-gelael.com pada Sabtu (10/6) dengan start pukul 21.00 WIB.JADWAL 24 HOURS OF LE MANSKamis, 8 Juni20.00 - 23.00 WIB: Free Practice 3Jumat, 9 Juni01.00 - 01.30 WIB: Hyperpole03.00 - 05.00 WIB: Free Practice 4Sabtu, 10 Juni17.00 - 17.15 WIB: Warm-up21.00 WIB: Race 24H of Le Mans