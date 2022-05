Viral, Ucapan Yeremia Rambitan Ini Dikecam Netizen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Atlet bulu tangkis muda Indonesia, Yeremia Rambitan, ramai dibicarakan di media sosial. Pasalnya, ia mengungkapkan kata-kata tak senonoh Sebuah video berdurasi sembilan detik yang menampilkan Yeremia Rambitan bersama rombongan beredar di media sosial Twitter. Pria berusia 22 tahun itu menanggapi teriakan yang ditujukan pada mereka."I love you and I want to f**k you (aku cinta kamu dan aku ingin bercinta denganmu)," ucap Yeremia Rambitan sambil tertawa.Video itu membuat Yeremia Rambitan dikecem netizen. Kata Yere menjadi trending topic di Twitter pada Selasa sore, 24 Mei 2022."Yeremia Rambitan please jgn star syndrome ya anda. Idih," ucap @farahar****."lebih baik kau jaga mulutmu, yeremia rambitan," kata @samba****.Baca: Viral, Pengantin Wanita di Palembang Ditinggal Kabur Mempelai Pria "Yeremia Rambitan seharusnya dihukum," saran @dimasalm****."Berharap yere introspeksi diri sih dgn adanya masalah ini . Semoga ga down ya yere jadiin pelajaran aja ke depannya. Dan jangan egois cepet minta maaf," ujar @nitasulisti****.