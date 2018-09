Tertimpa Perahu, Atlet Layar Indonesia Dilarikan ke Rumah Sakit

Atlet layar Indonesia Iedha Nurul Rahma dan Sari Noviana Puspita. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Nasib nahas dialami atlet layar putri Indonesia, Noviana Puspita Sari di ajang Asian Games 2018. Selain gagal menyumbangkan medali, ia juga sempat terhanyut di laut akibat tertimpa perahunya yang terbalik.Novita turun di nomor 49er FX bersama rekan setimnya, Iedha Nurul Rahma. Insiden nahas yang menimpanya itu terjadi ketika memainkan match ke-15 atau laga pamungkas di venue Indonesia National Sailing Centre, Jumat 31 Agustus.Pihak yang menolong Noviana ketika hanyut di tengah laut diketahui berasal dari tim ofisial Singapura. Sebab, ia terlihat diantarkan menggunakan perahu karet yang bertuliskan SGP (Singapura) dengan satu orang asing di dalamnya.Ketika tiba di venue, Noviana juga tidak langsung ditangani dengan sigap oleh tim medis. Ia harus menunggu sekitar 15 menit kemudian untuk kemudian digotong menggunakan tandu ke ambulans yang membawanya ke rumah sakit terdekat.Kepadapelatih kepala Tim Layar Indonesia, I Wayan Sundana, mengaku belum tahu detail soal cedera yang dialami, Noviana. Namun, dia membenarkan bahwa Novita mengalami insiden dan harus di bawa ke rumah sakit.A post shared by Medcom_olahraga (@medcom_olahraga) on Aug 31, 2018 at 7:17am PDT"Saya sedang tidak berada di arena Noviana bertanding ketika insiden tersebut terjadi. Tapi, Noviana memang harus di bawa ke rumah sakit karena perahunya terbalik dan menimpa dirinya," kata Wayan via telepon."Kondisi Noviana saat ini sudah agak baikan. Dia sudah siuman di rumah sakit dan didampingi juga oleh pelatih dan bapaknya," tambahnya.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, tim layar Indonesia hanya berpeluang merebut perunggu ketika memainkan laga terakhir. Namun, kesempatan itu hanya ada di Mixed RS One yang dimainkan oleh Nenni Marlini dan Ridwan Ramadan.Sejatinya, Insiden nahas ini juga bukan pertamakali dialami Sari. Sebelumnya, ia pernah nyaris tewas lantaran lehernya terlilit tali layar saat tampil di SEA Games 2017 Malaysia. Kabarnya, itu terjadi karena ada badai yang tiba-tiba menerjangnya.(ACF)