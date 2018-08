Nihil Medali, Pasangan Diver Putri Tetap Tersenyum

Jakarta: Wakil Indonesia pada cabang olahraga loncat indah putri gagal menyumbangkan medali untuk tim Indonesia. Namun, mereka senang mendapatkan pengalaman berkompetisi dengan diver-diver hebat kelas dunia.



Dua atlet putri Indonesia bertarung pada babak final sinkronisasi 3 meter putri yang dilombakan pada Rabu 29 Agustus. Mereka adalah pasangan diver Maria Natalie Dinda Anasti dan Eka Purnama Indah.



Dinda/Eka melakukan lima loncatan indah dalam lima putaran. Hasilnya, dua dara Merah Putih tersebut mencetak skor berurutan 39,60, 42,00, 46,98, 49,68, dan 52,20.



Hasil tersebut membuat Dinda/Eka meraih nilai akhir 230,46. Namun, angka tersebut hanya mampu menempatkan mereka di urutan ketujuh dari sembilan pasangan diver.



"Lega dan bersemangat banget. Ini kita lawan Cina, Korea, yang memang bagus-bagus dan mereka juara-juara dunia. Nah, kita punya kesempatan untuk melawan mereka," kata Eka di Jakarta pada Rabu (29/8).



"Ini jadi pengalaman bertanding, karena kita tidak banyak try out (uji coba tanding) tahun ini. Jadi, ini sekalian uji coba yang memang kebetulan final juga," tambah Dinda.



Disamping itu, mereka mengaku belum lama dipastikan sebagai pasangan sinkronisasi 3 meter. Hal itu membuat adanya kekurangan persiapan.



"Jadi ini kita baru dipasangkan, jadi gugupnya nambah, karena sebelumnya kita seharusnya banyak try out jadi bisa mencoba pasangan kita. Baru kurang lebih satu bulan kita mencoba pasangan ini," ujar Eka.



Sementara itu, medali emas jatuh ke tangan pasangan diver Tiongkok, Chang Yani dan Shi Tingmao. Mereka mencetak skor akhir 335,70.



