Persiapan Seremonial Penutupan Sudah 95%

INASGOC hampir merampungkan persiapan seremonial penutupan Asian Games 2018 yang bakal digelar pada Minggu 2 September. Hingga berita ini diturunkan, mereka masih melakukan gladiresik.Asian Games ke-18 Jakarta-Palembang tahun ini sudah mencapai pengujungnya. Hari ini 1 September, total 39 cabang olahraga akan menyudahi perebutan medali. Hanya cabor Triathlon yang masih akan memperebutkan medali terakhir besok.Dengan ini, INASGOC akan menggelar acara penutupan yang akan menandai berakhirnya pagelaran Asian Games 2018. Mereka juga mengaku telah menyiapkan element of surprises.Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Deputi II Seremonial, Herty Purba. Ia yakin akan membuat seremonial yang penuh kejutan."Ya pastilah ada (element of surprises)," kata Herty pada Sabtu 1 September."Sekarang ini kita sedang gladiresik. Persiapannya sudah 95%," lanjut dia.Untuk harga tiket upacara penutupan Asian Games 2018 sendiri cukup variatif berdasarkan golongannya. Harga termurah dibanderol senilai Rp450 ribu untuk kategori C (sisi kiri-kanan panggung), Rp1 juta untuk kategori B (serong kiri-kanan panggung), dan Rp2 juta untuk kategori A atau VIP.