Bank Sumsel Tuntaskan Dendam atas Samator

Tim putra Palembang Bank Sumsel Babel berhasil membalas kekalahan saat melawan Surabaya Bhayangkara Samator. Laga itu terjadi pada pertandingan perdana babak Final Four putaran pertama Proliga 2018 di GOR Ken Arok Malang.Pertandingan berakhir dengan skor 2-3 (21-25, 27-25, 25-23, 24-26, 12-15) untuk kemenangan Bank Sumsel. Sebelummya, pada babak penyisihan Samator dua kali mengalahkan Bank Sumsel.Kemenangan pertama terjadi pada pertandingan seri pertama putaran pertama di Yogyakarta dan seri kedua putaran kedua di Palembang. Keduanya berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Samator.Pelatih Palembang Bank Sumsel Babel, Samsul Jais mengatakan kemenangan kali ini diraih oleh anak asuhnya dengan susah payah. Sebab pertandingan harus berlangsung hingga lima set."Ini adalah kemenangan yang sulit. Saya instruksikan kepada anak-anak ketika kalian ketinggalan jangan dianggap kalah. Begitu pula kalau unggul jangan dianggap sudah menang," kata Jais saat konferensi pers usai pertandingan.Jais mengungkapkan bahwa babak Final Four kali ini tidak bisa dianggap remeh. Sebab, persiapan seluruh tim jauh lebih matang dibandingkan dengan babak penyisihan."Di tim putra empat besar, tim yang memiliki servis dan receive bagus, maka dia yang akan menang," tegasnya.Sementara itu, Pelatih Surabaya Bhayangkara Samator Ibarsjah Djanu mengaku ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh anak asuhnya dalam pertandingan ini. Dia juga menambahkan bahwa para pemainnya tidak bermain lepas pada pertandingan perdana babak final four ini."Secara teknik di set 1 sampai 5 kami bermain jelek. Receive, servis, dan blok jelek. Set empat stamina habis-habisan," tutupnya.(FIR)