Aldila Sabet Gelar Women’s Circuit International Tennis 2018

: Petenis andalan Indonesia, Aldila Sutjiadi (23 tahun) mampu memenuhi target di turnamen PT PP Women’s Circuit International Tennis 2018. Aldila tampil sebagai juara setelah final menghempaskan wakil Tiongkok, Zhima Du di babak final.Bermain di lapangan tenis Gelora Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu (14/7), anggota Pelatnas Asian Games itu hanya butuh waktu 1 jam 1 menit untuk menjinakkan lawannya. Unggulan keempat dalam kejuaraan yang berhadiah total 15.000 dolar AS atau sekitar Rp 210 juta ini, menang straight set 6-2, 6-0."Mulanya sempat tegang, namun begitu bisa unggul cepat di game awal, saya bisa menguasai jalannya pertandingan hingga memenangi partai final," tutur Aldila usai laga.Gelar juara tunggal di Solo ini merupakan gelar pertama bagi Aldila selama mengikuti turnamen resmi Federasi Tenis Internasional (ITF) Pro Circuit sejak delapan tahun silam. Sebagai juara, gadis kelahiran 2 Mei 1995 itu meraup hadiah sebesar 2.352 dolar AS atau sekitar Rp 33 juta serta tambahan 12 poin yang akan melambungkan peringkatnya ke kisaran 640an dunia dua pekan mendatang.Seperti sebagian besar peserta lainnya di turnamen ini, Aldila akan melanjutkan kiprahnya pada seri kedua di Jakarta. Aldila akan terus mengikuti berbagai turnamen sebagai bagian dari persiapannya menuju Asian Games 2018."Target di Jakarta sama seperti di Solo ini, inginnya tetap juara. Namun pasti lebih berat karena ada beberapa petenis baru yang hanya ikut di seri Jakarta," tekad lulusan University of Kentucky Amerika Serikat ini.(PAT)