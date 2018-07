Justin/Christo Memburu Gelar Kelima

Baca juga: Target Indonesia di Kejuaraan Bulu Tangkis Dunia

Ganda andalan Indonesia, Justin Barki (18 tahun) dan Christopher Rungkat (28) berhasil melangkah ke babak final Combiphar Tennis Open 2018 yang berlangsung di lapangan tenis The Sultan Hotel Jakarta, Sabtu 28 Juli.Pada laga pamungkas, seeded teratas seri pertama ITF Men’s Future itu akan meladeni tantangan pasangan non-unggulan asal Australia, Michael Look/Matthew Romios.Di semifinal, Jumat 27 Juli, duet yang bakal membela Merah Putih di ajang Asian Games 2018 itu sukses menepiskan perlawanan pasangan, Connor Farren (AS) dan Kaito Uesugi (Jepang). Christo/Justin menang straight set atas ganda yang menempati posisi unggulan keempat dalam durasi 74 menit dengan skor akhir 7-6 (6) - 6-1."Bukan pertarungan yang mudah, jauh lebih baik dari lawan di babak sebelumnya. Pertahanan keduanya solid, masing-masing memiliki serve yang keras serta cerdik. Kami kesulitan melepaskan dari tekanan lawan pada awal set pertama," tutur Justin."Pengalaman saat melawan Uesugi di nomor tunggal, menjadi faktor penting memenangi laga semifinal ini. Setidaknya, saya sudah memiliki gambaran permainan lawan,” imbuh petenis yang mengayun raket dengan tangan kiri itu.Sejak berpasangan dua tahun silam, kombinasi petenis yunior dan senior terbaik Indonesia ini telah mengoleksi empat gelar juara ganda turnamen dalam kalender kompetisi Federasi Tenis Internasional (ITF). Saat ini, Christo bercokol di peringkat ganda ke-108 dunia, sedangkan Justin di posisi ke-659."Tentu saja kami ingin juara di seri pertama ini, namun lawan di final sudah pasti lebih berat. Tapi apapun, kami siap berjuang bersama mewujudkan gelar ganda yang kelima,” tekad Justin.Kendati bukan pasangan unggulan, Michael Look/Matthew Romios membuat langkah gemilang di turnamen yang menyediakan total hadiah 15.000 dollar AS atau sekitar Rp210 juta ini. Sebelum lolos ke babak akhir, wakil Australia itu sukses menyingkirkan unggulan kedua dan ketiga.(ACF)