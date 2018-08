Sri Wahyuni Gagal Tambah Pundi Emas Indonesia

Klik di sini: Indonesia Tambah Dua Emas dari Cabor Sepeda Downhill

: Lifter putri Sri Wahyuni Agustini gagal menambah pundi emas kontingen Indonesia di cabang olahraga angkat besi Asian Games 2018. Sri Wahyuni hanya mampu menyumbang medali perak di kelas 48 kilogram putri, Senin 20 Agustus.Atlet asal Pasundan itu mengumpulkan total angkatan seberat 195 kilogram. Ia dikalahkan lifter Korea Utara Song Gum Ri yang menyabet medali emas dengan total angkatan 199 kilogram.Pada angkatan Snatch, Sri Wahyuni sempat mengemas catatan terbaik dibanding para pesaingnya. Ia berhasil mengemas angkatan seberat 88 kilogram dari tiga percobaan, disusulSong Gum RI dan lifter Thailand Thunya Suckharoen di posisi kedua dengan 87 kilogram.Namun, saat angkatan clean and jerk, ia hanya mampu memanfaatkan sekali angkatan seberat 107 kilogram. Sri Wahyuni gagal menyelesaikan dua angkatan sisa dengan berat 112 kilogram.Sementara Song Gum RI berhasil mengamankan angkatan terbaik clean and jerk dengan berat 112 kilogram. Meski pada dua kesempatan sisa ia gagal mengangkat beban seberat 117 kilogram.Nasib kurang beruntung juga dialami lifter kedua Indonesia Yolanda Putri yang juga turun di kelas 48 kilogram. Ia hanya mampu bertengger di urutan 10 setelah melakukan total angkatan (Snatch dan clean and jerk) seberat 162 kilogram.Pada angkatan Snatch, Yolanda hanya sanggup mengangkat beban 72 kilogram dari tiga kali kesempatan. Sedangkan di clean and jerk, ia hanya melakukan angkatan seberat 90 kilogram.(FIR)