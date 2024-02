Recovery hingga Nyaris Podium, Sean dan Sainteloc Finis P4

Advertisement

(ASM)

: Setelah melewati babak kualifikasi yang tak mudah, di mana tim Sainteloc Racing 43 start dari P10 lalu sempat turun ke P14, sebuah recovery bagus dilakukan oleh ketiga pebalap tim asal Prancis itu. Mereka sempat ada di P3 ketika balapan menyisakan 50 menit lagi, akan tetapi berakhir di P4.Bihuang Zhou menjadi wakil pertama Sainteloc yang bertarung di kelas GT putaran kedua Asian Le Mans Series (ALMS) di Dubai, Minggu 4 Februari. Akibat sebuah insiden di kelas LMP2, pebalap Tiongkok itu sempat mundur empat posisi menjadi P14.Zhou lalu secara impresif menyusul satu per satu pebalap di depannya hingga bisa ada di P8. Bahkan ketika masuk pit setelah berlaga hampir dua dari empat jam lomba, Zhou menyerahkan kemudi mobil Audi itu ke Sean Gelael dari P7.Sean juga sama impresifnya dengan Zhou. Karena situasi lomba, selepas pit Sean keluar ada di P9. Namun dia juga tak patah semangat, terus menyusul lawan hingga sempat ada di P4, sebelum saat masuk pit setelah satu jam ada di trek dia menyerahkan kendali ke Dennis Marschall di P5.Karena mendapatkan momentum periode selepas Safety Car, Marschall malah keluar pit di P3. Sebuah posisi yang menguntungkan untuk tetap berada di podium.Kecepatan Davide Rigon dan Ferrari, sayangnya, tak mampu diredam oleh Marschall. Pebalap Jerman ini tak kuasa menahan Rigon dan mau tidak mau mesti menerima hasil akhir finis di P4."Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Sainteloc Racing atas pengalaman dan kesempatan ini. Juga kepada dua teman baru saya, Dennis dan Bihuang. Senang bekerja sama dengan mereka walau hanya beberapa hari dan meraih hasil yang bagus," ucap Sean.Sean memang dijadwalkan membalap di 4H of Dubai bersama tim Project 1 #56. Namun tim ini mundur diri di Dubai sehingga Sean pun berpindah ke tim Sainteloc Racing.Tim Pure RXCing #91 memenangi kelas GT, diikuti oleh Almanar Racing by Getspeed #7, dan AF Corse #21 untuk melengkapi podium. Dua putaran terakhir ALMS digelar di Abu Dhabi pada 10 dan 11 Februari 2024.