Tinju Putri cuma Sumbang Perunggu, Pelatih: Persiapannya Minim!

Petinju putri Indonesia, Huswatun Hasanah, gagal menembus babak final cabang olahraga tinju kelas ringan 57-60kg putri. Salah satu yang menjadi faktornya adalah kurangnya persiapan.Hal tersebut dinyatakan langsung oleh sang pelatih, Adi Suwandana. Bahkan, ia mengatakan bahwa Huswatun dan para petinju putri Indonesia hanya mengikuti satu kali uji coba ke luar negeri."Tidak dipungkiri kurangnya rutinitas pertandingan-pertandingan yang diikuti. Kita kurang jam terbang, waktu bertanding, kurang try out, menghadapi petinju-petinju yang berkemampuan lebih dari kita," kata Adi dalam konferensi pers usai pertandingan, Jumat (31/8/2018)."Selama pelatnas, petinju putri hanya satu kali try out, bulan Januari, di India. Kalau misalnya kita dapat lebih banyak try out, biar pun baru satu bulan training camp, karena ini bukan petinju baru, kita tidak perlu banyak berkutat di pelatnas," lanjut dia.Huswatun meladeni perlawanan petinju asal Thailand, Sudaporn Seesondee. Ia harus menelan kekalahan telak dengan skor 5:0. Lima juri pertandingan ini datang dari Australia, Korea, Turkmenistan, Tiongkok dan Tunisia. Kelima juri tersebut memberikan Seesonde nilai sempurna 30 untuk ketiga ronde.Sementara itu, Huswatun diberikan nilai 25 dari Australia, 26 dari Korea, 24 dari Turkmenistan, 26 dari Tiongkok dan 26 dari Tunisia."Penampilan Huswatun hari ini memang agak menurun dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ada kelemahan-kelemahan yang dia buka, akhirnya lawan jadi maju," ujar Adi.Hasil ini membuat Huswatun harus puas hanya dapat menyumbang medali perunggu bagi tim Indonesia.(ACF)