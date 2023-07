Rekornya di Kontes 3 Poin Dipecahkan Sabrina Ionescu, Begini Reaksi Stephen Curry

Pecahkan Rekor 3 Poin Kontes NBA dan WNBA

Reaksi Stephen Curry





Jakarta: Raja 3-point shooter Stephen Curry ikut memberikan reaksi atas penampilan apik Sabrina Ionescu yang memecahkan rekor di kontes 3 poin. Guard tim basket wanita New York Liberty itu mencetak 37 poin di 3-point contest WNBA All Star 2023.Kontes 3 poin WNBA All Star 2023 itu digelar di Michelob Ultra Aren, Las Vegas pada Sabtu, 15 Juli WIB. Ionescu lolos ke putaran final setelah di putaran pertama mencetak 26 poin.Di babak final pebasket 25 tahun itu mengalahkan guard Dallas Wings Arike Ogunbowale dan guard tim Seattle Storm Sami Whitcomb. Ionescu mencetak 37 poin , ia hanya gagal di dua lemparan.Poin yang dicetak Ionescu itu memecahkan rekor poin tertinggi yang di 3 poin kontes NBA dan WNBA, yakni 31 poin. Rekor 31 poin tersebut dipegang oleh Stephen Curry dan Tyrese Haliburton.Penampilan luar biasa Ionescu tersebut mendapat banyak reaksi dari publik. Bahkan, sang pemegang rekor di kontes 3 poin Stephen Curry juga memberikan reaksi melalui cuitan di akun Twitternya @StephenCurry30. Ia mengapresiasi pencapaian pebasket yang masuk dalam No. 1 overall pick in the 2020 WNBA Draft itu.“Luar biasa! @sabrina_i20,” cuit Curry.(Reaksi Stephen Curry terkait penampilan Ionescu di kontes 3 poin sumber: tangkap layar Twitter)Sabrina Ionescu merupakan guard dari tim basket wanita New York Liberty. Ia lahir pada 5 Desember 1997 di Oregon, Amerika Serikat.Ionescu juga menjadi pebasket pertama dalam sejarah WNBA yang mencetak 500 poin lebih, melakukan 200 lebih rebound, dan 200 lebih assist dalam satu musim. Ia juga masuk dalam No. 1 overall pick in the 2020 WNBA Draft.