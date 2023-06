Bos UFC: Duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg Bakal Pecahkan Rekor Penonton Tinju McGregor vs Mayweather

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar pertarungan antara dua pengusaha kaya dunia, Elon Musk vs Mark Zuckerberg tampaknya bukan hanya sekadar omong kosong. Kedua "sultan" itu tampaknya telah menanggapi kabar tersebut dengan serius.Bos UFC, Dana White menyebutkan bahwa Musk dan Zuckerberg berniat untuk merealisasikan pertarungan tersebut. Itu disampaikannya setelah menghabiskan waktu satu setengah jam di telepon untuk berkomunikasi dengan kedua sosok tersebut."Mark Zuckerberg mengontak saya lebih dulu dan berkata, Apakah (Elon) serius? Dan saya berkata, Saya tidak tahu, izinkan saya bertanya kepadanya. Saya kemudian bertanya kepadanya (Elon), dan dia berkata, Ya, saya sangat serius," ujar White tentang perbincangan mereka di telepon.Terlepas bagaimana duel ini akan berjalan, Dana White meyakini bahwa pertarungan keduanya di octagon akan mampu menyedot perhatian luas.White bahkan cukup yakin jika duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg akan melampaui pendapatan dan penayangan tontonan tinju 2017 antara Floyd Mayweather vs Connor McGregor yang ditonton 50 juta orang di AS saja."Ini akan menjadi pertarungan terbesar dalam sejarah dunia, lebih besar dari apa pun yang pernah dilakukan. Saya pikir bisa tiga kali lipat. Semua orang akan menontonnya. Semua orang pasti ingin melihatnya," ujar White.White menegaskan bahwa dirinya siap memfasilitasi pertarungan Musk dan Zuckerberg. Tentunya, ia tidak akan membuat seserius seperti pertarungan UFC, tapi akan tetap menarik untuk ditonton."Dengar, jika orang-orang ini serius, saya membuat pertarungan yang ingin dilihat orang. Itulah yang saya lakukan untuk mencari nafkah. Jika mereka benar-benar ingin melakukannya dan mereka serius, dan kami dapat menemukan cara untuk melakukan ini, saya akan benar-benar melakukannya," tegas pria berkepala plontos ini.Lebih jauh, White menilai duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg bakal menghasilkan uang yang sangat besar, apalagi jika pertarungan ini untuk kegiatan amal. "Itu akan memecahkan semua rekor pertarungan berbayar. Orang-orang ini akan mengumpulkan ratusan juta dolar untuk amal," tutup White.Wacana duel diantara keduanya bermula dari perbincangan di Twitter antara Elon Musk dengan pengikutnya. Saat itu, Elon Musk yang belum lama ini mengakuisisi Twitter mengkritik rencana Meta, perusahaan teknologi milik Mark Zuckerberg, yang ingin membuat aplikasi tandingan buat Twitter.Dalam perbincangan tersebut, pengikut Elon Musk sempat mengingatkan bos perusahaan Tesla itu agar berhati-hati dalam melontarkan kritik karena Mark Zuckerberg disebut jago bela diri. Namun, Elon Musk tidak gentar dan bahkan mengungkapkan keinginannya untuk berduel satu lawan satu dengan bos Facebook (sebelum berganti jadi Meta) itu.Cuitan Elon Musk rupanya mendapat perhatian dari Mark Zuckerberg yang kemudian menerima tantangan Elon Musk dan memintanya untuk "mengirimkan alamat lokasi" pertarungan lewat unggahan stories di akun instagramnya.Perang urat syaraf di antara keduanya kian menjadi-jadi lantaran Elon Musk benar-benar menjawab apa yang diminta Mark Zuckerberg lewat platform milik mereka masing-masing. "Octagon Vegas" tulis Elon Musk di Twitter seraya menjawab Mark Zuckerberg.Hal inilah yang kemudian mendapat tanggapan dari Dana White selaku bos UFC (Ultimate Fighting Championship) yang notabene pemegang brand pertarungan tinju bebas di atas ring berbentuk segi enam yang biasa disebut Octagon.Well, apakah duel Elon Musk vs Mark Zuckerberg di Octagon akan benar-benar terealisasi? Kita masih harus menunggu kepastiannya. Namun, jika pun duel ini terjadi, Elon Musk tampaknya harus benar-benar mempersiapkan dirinya dengan baik karena belum lama ini Zuckerberg sempat memamerkan medali perak dan emas yang dia raih dalam sebuah turnamen jiu jitsu.Selain itu, Mark Zuckerberg diyakini punya stamina lebih baik karena berusia 39 tahun, ketimbang Elon Musk yang sudah menginjak 51 tahun. (Joe.co.uk)