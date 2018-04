Menpora Paparkan Progres Persiapan Asian Games 2018

Menpora Imam Nahrawi menyampaikan perkembangan persiapan Asian Games dan Asian Para Games 2018. Para atlet kini sebagian besar tengah melakukan try out mengikuti sejumlah kejuaraan sebagai bagian dari tes di Pelatnas."Ada juga yang trining camp mendalami dan mencari partner mereka untuk mengukur sejauh mana persiapan menghadapi Asian Games," ucap Menpora saat kunjungan ke Kota Ambon, Jumat, 27 April 2018.Sedangkan soal infrastruktur, dirinya menyebut kini sudah berjalan 99 persen. "Alhamdulillah berkat dukungan seluruh masyarakat Indonesia dan support luar biasa dari teman-teman jurnalis dan pers semua persiapan menyangkut infrastruktur dan atlet Asian Games yang saat ini juga sedang dikunjungi Bapak Wapres telah berjalan baik," imbuhnya.Menpora juga meminta agar seluruh lapisan masyarakat ikut mengobarkan semangat pesta olahraga terbesar se-Asia ini. Dirinya ingin menjadikan Asian Games sebagai alat pemersatu dan membuat anak bangsa merasa bangga menjadi tuan rumah perhelatan akbar ini."Tolong kita panaskan dan kita demamkan Asian Games ini. Kami mohon bantuan semua kita untuk menjadikan Asian Games sebagai alat pemersatu dan menjadikan kalimat yang setiap saat diucapkan untuk menyemangati para anak-anak kita bahwa kita tuan rumahnya yang menjadi hajat nasional kita," ucapnya dalam Kemenpora.go.id.Sementara soal target, akan disampaikan Kemenpora pada Juni mendatang. "Terkait target kita akan sampaikan pada Juni mendatang yang sudah entry by name dari seluruh peserta. bonus kita sudah siapkan dan peraih emas akan naik 250% dari bonus Asian Games Incheon 2014 lalu," tambahnya.Dalam kunjungannya ke Ambon Manise itu, Menpora dibuat berdecak kagum oleh gambar mural dirinya yang dilukis oleh para seniman di sana. Dia pun mengapresiasi hasil karya tersebut."Jika dikehidupan sosial dan politik jenuh maka jawabannya kita kembali ke seni dan budaya, dari sini kita lihat tembok-tembok yang sebelumnya masih kosong sekarang digambar dengan semangat, optimisme dan kebersamaan lewat semboyan-semboyan yang baik dan membangun, cinta tanah air adalah bagian dari iman," ucapnya.(ROS)