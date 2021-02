Trump dan Obama Yakin Tiger Woods Segera Pulih Usai Kecelakaan Fatal

: Mantan Presiden AS Donald Trump dan Barrack Obama optimistis bahwa Tiger Woods akan pulih dari cedera parah yang dideritanya setelah mengalami kecelakaan mobil di Los Angeles, AS, dan kembali bermain di PGA Tour."Dia akan kembali. Saya yakin. Dia pasti kembali," kata Trump kepada Fox News dikutip dari AFP, Rabu 24 Februari 2021.Woods, rekan bermain golf Trump dalam beberapa kesempatan, pernah menerima penghargaan Presidential Medal of Freedom dari Donald Trump pada 2019 hanya berselang beberapa pekan setelah ia memenangi gelar Masters ke-15 dan yang pertama kalinya sejak US Open 2008."Sungguh tragis. Dia membuat banyak kemajuan sejak hari itu lalu hal ini (kecelakaan) terjadi," ujarnya."Dia berhasil melewati banyak hal, tetapi dia punya kehidupan yang luar biasa dan dia akan terus demikian," tegasnya."Dia akan pulih dari ini dan saya mengerti dia mendapati cedera yang sangat parah di kakinya. Tapi dia akan mencari jalan, dia luar biasa".Selain Trump, Woods juga menerima dukungan dari Barack Obama yang juga merupakan rekan bermain golfnya."Kirim doa untuk @TigerWoods dan keluarga, cepat pulih untuk GOAT (Greatest of all Time) golf," cuit Obama lewat Twitter pribadinya."Jika kita dapat memetik suatu pelajaran selama bertahun-tahun ini adalah jangan pernah meremehkan seorang Tiger," katanya.(ASM)