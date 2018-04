Atlet Indonesia yang Berlaga di Asian Games Dapat Asuransi

Klik di sini: Siman Pede Sabet Medali di Nomor 50 Meter Gaya Punggung

Atlet Indonesia yang berlaga di Asian Games dipastikan bisa bertanding tanpa rasa khawatir. Hal tersebut terjadi usai mereka dipastikan mendapat asuransi jiwa dan kesehatan.Jika mereka mendapat cedera pada ajang tersebut, para atlet tidak perlu pusing lagi karena sudah ditanggung asuransi yang dikeluarkan AXA Mandiri. Perusahaan asuransi tersebut resmi menjadi official partner Indonesia dengan menggandeng Komite Olimpiade Indonesia (KOI).Dukungan ini ditandai dengan momen pembubuhan tanda tangan perjanjian kerja sama dengan KOI. Melalui kerja sama ini, mereka memberikan kontribusinya dalam bentuk asuransi jiwa dan ksehatan kepada para atlet dan pengurus KOI."Diharapkan kehadiran perusahaan swasta khususnya AXA Mandiri yang telah menjadi official partner dapat memberikan semangat demi kesuksesan Asian Games 2018. Mereka adalah satu-satunya mitra KOI yang memberikan perlindungan asuransi kepada para atlet yang berlaga di Asian Games 2018," ujar Erick Thohir, Ketua KOI.Dalam pesta olahraga terbesar di Asia itu, manfaat asuransi diberikan kepada seluruh atlet dan ofisial tim (kurang lebih 1000 orang) selama pertandingan berlangsung. Selain itu, atlet Indonesia yang meraih medali emas dengan pertanggungan jiwa Rp1 miliar per orang dan Komite Eksekutif KOI selama 12 bulan.Dalam peluncuran kerja sama ini, lima atlet hadir sebagai saksi. Mereka adalah pesepak bola Raphael Maitimo, atlet voli Pungky Afriecia, perenang I Gede Siman Sudartawa, lifter Eko Yuli Irawan, dan pebasket Arki Wisnu.(FIR)