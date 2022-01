Jelang Proliga 2022, Ini Ambisi Bhayangkara Samator dan Jakarta Popsivo

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim bola voli Surabaya Bhayangkara Samator dan Jakarta Popsivo Polwan resmi memperkenalkan skuad untuk Proliga 2022.Sebagai informasi, Samator dan Popsivo adalah juara Proliga 2019 atau musim terakhir ajang ini bergulir secara lengkap.Adapun untuk 2020, Proliga berhenti ditengah jalan karena pandemi Covid-19. Pun dengan edisi 2021 karena ketiadaan sponsor.Terhitung sejak 2019, komposisi pemain Popsivo mengalami perubahan besar karena tak dibela oleh Wilda Siti Nurfadilah Suganti dan kawan-kawan.Sedangkan untuk Samator, jika dibandingkan 2019, tak banyak berubah. Mereka hanya kehilangan Rivan Nurmulki yang membela VC Nagano Tridente.Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi saat meresmikan peluncuran tim dan jersey bola voli Popsivo Polwan dan Bhayangkara Samator menargetkan tidak muluk-muluk, tapi bisa menang."Kita berharap suasana kebatinan olahraga di Indonesia bisa terus bersemangat di tengah pandemi. Tapi satu sisi, kesehatan menjadi bagian penting dengan kita berolahraga dan mengukir prestasi," ujar Firman dalam sambutannya di Jakarta.Firman yang juga baru didaulat menjadi CEO Popsivo dan Samator, menyampaikan harapannya kepada kedua tim tersebut. Kendati demikian, Firman bilang yang terpenting dari olahraga adalah sportivitas.Di samping itu, dia juga berterima kasih kepada sponsor dan pihak ketiga yang telah menyokong kedua tim. Sehingga pembinaan untuk para pemain bisa maksimal."Hari ini kita satukan kembali langkah untuk menyemangati insan olahraga kita, prestasi yang akan ditorehkan ke depan. Semoga bisa menjadi pemain pro," kata Firman."Gelorakan selalu semangat olahraga dalam suasana kebersamaan dan junjung tinggi fair play, serta sportivitas dalam setiap pertandingan," sambungnya.Sementara Manajer Tim Popsivo Polwan Doni Eka Saputra, menjelaskan menjelang Proliga 2022 persiapan yang dilakukan sama seperti saat timnya menjuarai Proliga 2019."Komposisi pemain hampir sama dengan 2019. Kita sudah dalam tahapan bagus untuk bisa bersaing. Untuk pemain asing, satu dari Serbia sebagai spike, tosernya dari Thailand dan pelatih juga dari Thailand," ucap Doni.Untuk diketahui, Proliga adalah salah satu kejuaraan bola voli bergengsi di tanah air. Rencananya, Proliga 2022 akan dimulai 7 Januari hingga 27 Maret 2022, berlokasi di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat.Nizar Zulfikar (Setter)Rendy Tamamilang (Outside Hitter)Yuda Mardiansyah (Middle Blocker)Vaisal (Middle Blocker)Agil Angga Anggara (Outside Hitter)Alfin Daniel Pratama (setter)Henry Ade Novian (Libero)Fahreza Rakha Abhinaya (Libero)Rama Fazza Fauzan (Opposite)Samsul Kohar (Opposite)Galih Bayu Saputra (Outside Hitter)Tim Taylor (Outside Hitter, asing)Marko Sindelic (Middle Blocker, asing)Hadi Suharto (Middle Blocker)Harris Anggoro (Middle Blocker)Devan Rizki (Setter)Pelatih: Sigit AriwidodoAmalia Fajrina Nabila (Outside Hitter)Arsella Nuari Purnama (Outside Hitter)Alviodita Firlyana (Outside Hitter)Agrafarida Desy Maharani (Middle Blocker)Shidy Sasgia Dwi Yanuar (Middle Blocker)Rissa Meiga Rianti (Middle Blocker)Susilawati (Libero)Eris Septia Wulandari (Libero)Novita Dinda Pratama (Setter)Fitriyani Nurjanah (Setter)Legisya Nur Asyiah (Opposite)Ayu Cahyaningsiam (Opposite)Fajriani Ema Herawati (Middle Blocker)Efa Sari Susilawati (Middle Blocker)Balbina (Outside Hitter)Rinda Kurnia (Opposite)Guedpard Pornpun (Setter, asing)Gina Mambru (Opposite, asing)