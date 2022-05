Debut MS GLOW For Men di MotoGP, Melekat pada Atribut Ducati Gresini di Grand Prix Italia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mugello: Setelah mengumumkan andilnya dalam MotoGP musim 2022 dengan menjadi partner resmi dari Gresini Team, MS GLOW For Men menggelar online press conference via zoom, langsung dari Italia pada Kamis, 26 Mei 2022, pukul 16.30 WIB.Dalam sesi ini, hadir secara virtual Gilang Widya Pramana sebagai founder dari MS GLOW For Men, Marketing Director Gresini Racing Carlo Melini, dan Enea Bestianini serta Fabio Di Giannantonio sebagi dua pembalap Gresini Racing Team. Online Press Conference berlangsung dengan host Matteo Guerinoni yang merupakan mantan pembalap dan seorang komentator MotoGP ternama di Indonesia.Seperti yang sudah diumumkan, MS GLOW For Men tampil dengan branding yang menonjol pada mesin MotoGP Ducati Enea Bastianini dan Fabio Di Giannantonio, serta di dalam pit-box tim dan truk Gresini Racing. Selain itu, logo MS GLOW For Men juga tertera pada bagian pergelangan tangan dan punggung wearpack kedua pembalap tersebut.Debut MS GLOW For Men dalam ajang MotoGP musim 2022 akan berlangsung pada Minggu, 29 Mei 2022, di Gran Premio d'Italia Oakley yang berlokasi di Autodromo Internazionale del Mugello, sirkuit balap yang terletak di Scarperia e San Piero, Toskana, Italia. Untuk pertama kalinya, kedua pembalap Gresini Racing akan mengenakan wearpack dengan logo MS GLOW For Men."Harapan saya, kerja sama ini dapat terus berlanjut dan MS Glow For Men sebagai salah satu produk kebanggaan Indonesia yang akan muncul di motor dan wearpack Gresini Racing dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional," ujar Gilang Widya Pramana.Gilang juga mengungkapkan jika MotoGP adalah salah satu passionnya, selain formula one dan sepak bola sejak dirinya masih muda. Ia mengisahkan ketertarikannya pada MotoGP lah yang mengawali bisnisnya di bisnis cuci motor dan mobil dengan nama Lorenzo Snow Wash 99, terinspirasi dari juara dunia 5 kali, legenda MotoGP, Jorge Lorenzo dengan nomor balap 99.MS GLOW For Men merupakan produk skincare terkemuka di Indonesia untuk pria. Brand ini menyasar semua lapisan masyarakat yang peduli dengan perawatan dan kesehatan kulit. Dengan jutaan pelanggan, MS GLOW For Men optimistis menjadi salah satu brand partner dari Indonesia untuk Gresini Racing."Dengan bergabungnya MS Glow For Men, kami merasa semakin dekat dengan Indonesia yang juga merupakan salah satu mimpi dan tujuan kita. Karena itu, saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada MS Glow For Men dan berterima kasih kepada Pak Gilang dan Ibu Shandy atas kepercayaannya dengan Tim Gresini Racing," ujar Carlo Melini.Dalam musim ini, Gresini Racing menjadi tim pertama yang memamerkan motor sekaligus livery baru mereka untuk musim balap MotoGP 2022. Peluncurannya secara virtual pada pertengahan Januari ini juga menandakan dimulainya kerjasama antara Gresini Racing milik Nadia Padovani dengan Ducati, dan MS GLOW For MEN menjadi salah satu brand Indonesia yang terpampang di motor tersebut."Kami berharap dapat memberikan eksposure lebih untuk brand MS Glow For Men dan membangun program aktivasi untuk produk dan brand yang kuat bersama-sama," tambah Carlo.Kerja sama antara MS Glow For MEN dan Tim Gresini Racing berawal dari sesi balap MotoGP di Mandalika. Mereka bertemu dan langsung merasakan adanya kecocokan untuk menjalin kerja sama.“Kami berharap dapat memberikan eksposure lebih untuk brand MS Glow For Men dan membangun program aktivasi untuk produk dan brand yang kuat bersama-sama,” kata Carlo.Dalam Online Press Conference tersebut, Fabio Di Giannantonio juga berkesempatan mencoba langssung beberapa produk MS Glow For Men.“Kami sangat senang memiliki partner baru untuk bergabung dengan kami di akhir pekan ini di salah satu sirkuit paling istimewa di Italia,” ungkap Fabio Di Giannantonio.Masih akan ada 13 pertandingan lagi setelah Grand Prix Italia ini. Hingga November 2022, logo MS GLOW For Men akan terus lekat di motor Ducati dan wearpack para pembalap dari Gresini Racing, Enea Bastianini, dan Fabio Di Giannantonio. Sisa pertandingan MotoGP musim 2022 akan digelar di berbagai negara hingga 6 November.