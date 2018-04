Marquez Rebut Pole Position di COTA

: Marc Marquez berhasil merebut pole position di Circuit of the Americas (COTA) MotoGP Amerika, Minggu 22 April dini hari. Rider Repsol Honda itu mencatatkan waktu tercepat pada sesi kualifikasi.Ia meraih waktu 2 menit 03.658 detik di posisi terdepan. Pencapaian itu pun membuatnya berhasil mengantongi enam kali pole position secara beruntun di COTA.Marquez tetap merebut pole position meski sempat terjatuh pada sesi kualifikasi. Pembalap asal Spanyol itu tergelincir di tikungan 13 dan membuatnya harus kembali ke paddock.Sementara, Maverick Vinales berhasil mengamankan start dari posisi kedua. Rider Movistar Yamaha itu mengekor di belakang Marquez dengan selisih waktu 0.406 detik.Sedangkan posisi ketiga diisi oleh rider Suzuki, Andrea Iannone. Pembalap asal Italia itu menempati posisi ketiga dengan selisih waktu 0.551 detik dari Marquez.Valentino Rossi harus puas menyudahi sesi kualifikasi di posisi lima. The Doctor mencatatkan waktu 2 menit 04.229 detik, atau terpaut 0.571 detik dari Marquez.(REN)