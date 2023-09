Indonesian GP Siapkan Banyak Event Seru

Advertisement

: Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) 2023 akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 13-15 Oktober 2023. Para penikmat MotoGP dipastikan akan dimanjakan oleh aksi para pembalap kelas dunia pada gelaran tersebut.Namun, tak hanya menghadirkan aksi para riders terbaik di dunia, PT MGPA Nusantara Jaya (MGPA) dan Dyandra&Co., sebagai promotor dan co-promotor Indonesian GP 2023, juga menggelar berbagai side event selama gelaran Indonesian GP 2023.Sejumlah zona untuk side event pun tersebar di sekitar Pertamina Mandalika International Circuit, yakni Zona Merdeka, Zona Bhinneka, Zona Tropika, dan Zona Pusaka. Titik side event yang berada di area inner-circuit tersebut diharapkan memudahkan pengunjung yang datang karena lokasinya yang terintegrasi dengan sirkuit.Zona Merdeka akan menyajikan panggung hiburan yang akan diisi oleh sejumlah musisi Tanah Air seperti Amtenar, Dipha Barus ft. Faye, Hydro Koplo, Melanie and DKK, dan NTRL. Di sini juga akan tersedia booth dari sponsor global MotoGP dan sponsor Indonesian GP 2023. Zona Bhineka akan menyajikan Bikers’ Lot yang diikuti oleh berbagai brand dari industri pendukung otomotif yang menawarkan pengalaman seru bagi para penonton. Di area ini terdapat pameran otomotif, test ride, serta Fuel Up, yakni area food & beverages (F&B).Zona Tropika akan diisi oleh pameran UMKM dan berbagai pilihan kuliner ringan dan berat, sedangkan Zona Pusaka akan diisi oleh ragam UMKM NTB yang menyajikan pilihan kuliner ringan dan barang-barang kerajinan. Di hampir semua zona ini akan tersedia booth penjualan official merchandise Indonesian GP 2023 dan official merchandise pembalap.Seluruh penonton yang memiliki tiket mulai dari kategori Festival - General Admission sampai kategori tiket berikutnya, dapat mengakses side event Indonesian GP tanpa perlu membeli tiket tambahan.Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menjelaskan berbagai side event yang tersedia selama Indonesian GP diharapkan menjadi tambahan daya tarik bagi pengunjung yang datang untuk menonton aksi para pembalap memacu 'kuda besi' di atas Pertamina Mandalika International Circuit. "Side event ini bisa menjadi nilai tambah bagi gelaran MotoGP 2023 di Mandalika. Kami ingin memastikan para pengunjung untuk mendapatkan pengalaman yang maksimal dalam event kali ini," ujarnya.Senada, Presiden Direktur Dyandra&Co. Daswar Marpaung mengatakan side event ini digelar untuk memberikan pengalaman lebih saat menonton langsung Indonesia GP 2023. “Dengan adanya side event ini, kami berharap penonton bisa mendapat pengalaman terbaik selama rangkaian Indonesian GP 2023. Jadi siapapun yang memiliki tiket bisa masuk ke area side event dan mengikuti sejumlah program yang kami sediakan,” tuturnya.Terkait tiket, saat ini sudah berlangsung Lombok activation yang berada di Lombok Epicentrum Mall, Ground Floor, pada 2 September - 13 Oktober 2023. Waktu operasional dibuka Senin-Minggu mulai pukul 10.00-22.00 WITA. Selain itu, terdapat juga mobile ticketing pada 8 September-15 Oktober 2023 yang dibuka pada Jumat-Minggu pukul 13.00-22.000 WITA. Adapun mobile ticketing tersebut berada di Rota Coffee Barents, Anglo, Ancibara, Natura Cafe & Resto, Maktal Bar, Meekow, Bonum Coffee, Nyaman Coffee, Kava Eatery, Umami, Eureka, Kampung Melayu, Majapahit Food Center, Starbuck, Skala Coffee, Lesehan Rembiga, dan Bakso Pak Majid.Bagi masyarakat NTB, kendati tidak ada tiket gratis, terdapat program harga khusus dengan diskon 50% untuk kategori tiket Regular Grandstand dan Festival. Penjualan tiket dengan penawaran menarik tersebut dibuka sejak 13 September 2023. Diskon tiket hingga 50% sejak H-30 Indonesian GP 2023 tersebut merupakan komitmen penyelenggara untuk mengajak masyarakat menyukseskan gelaran ini, termasuk pembangunan di NTB, khususnya Pulau Lombok.Untuk penjualan tiket secara umum, MGPA dan Dyandra&Co. telah menyiapkan sejumlah channel baik secara online maupun offline, dan melalui travel agent (agen perjalanan). Pembelian tiket secara online bisa dilakukan melalui themandalikagp.com, Dyandra Tiket, MyPertamina, Tiket.com, Tiketapasaja.com, Livin by Mandiri, serta Alfagift. Adapun pembelian secara offline bisa dilakukan di sejumlah travel agent yang tersebar di berbagai kota.Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menuturkan banyaknya ticketing channel yang tersedia diharapkan mampu menampung antusiasme penonton dan memberi kemudahan untuk membeli tiket.“Channel pembelian tiket cukup banyak, jadi semoga ini bisa memberi kemudahan bagi siapa saja yang ingin membeli tiket baik secara offline maupun online,” katanya.Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra&Co. Daswar Marpaung menyatakan berbagai channel pembelian tiket untuk Indonesian GP 2023 menjadi bukti komitmen pihak penyelenggara untuk memudahkan masyarakat yang ingin menonton langsung MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit.“Kami ingin memberi akses mudah bagi masyarakat untuk membeli tiket Indonesian GP 2023. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk menyukseskan gelaran bergengsi kelas dunia,” pungkasnya.