Hasil dan Klasemen Liga Italia Serie A Pekan ke-13: Juve dan Lazio Berjaya di Derby

Hasil Pertandingan Liga Italia Serie A Pekan ke-13:

Klasemen Liga Italia Serie A Pekan ke-13:

Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia Serie A pekan ke-13 akan dibahas pada artikel ini. Juventus dan Lazio memenangkan laga big match bertajuk derby.Lanjutan Serie A pekan ke-13 akhir pekan kemarin menyajikan dua pertandingan besar bertajuk derby, yakni Juventus vs Inter Milan yang biasa dikenal dengan sebutan Derby d’Italia, serta Derby Della Capitale yang mempertemukan dua tim ibukota, AS Roma kontra Lazio.Kita mulai dari Derby Della Capitale. Roma menjamu Lazio dengan kepercayaan diri tinggi menyusul kemenangan beruntun yang mereka raih pada tiga laga terakhir di semua kompetisi. Sementara Lazio sebaliknya, mereka datang ke Stadio Olimpico dengan rekor kalah di dua laga terakhirnya.Namun, kubu Lazio yang tampil tanpa bomber andalannya, Ciro Immobile justru sukses mencuri poin penuh dari rival sekotanya. Gol tunggal kemenangan 1-0 Lazio di pertandingan tersebut dicetak Felipe Anderson usai memanfaatkan blunder bek Roma, Roger Ibanez.Dari laga Derby d’Italia, Juventus sukses menjungkalkan prediksi banyak kalangan dengan membungkam Inter Milan dengan skor 2-0 di Allianz Stadium. Gol-gol kemenangan I Bianconeri dicetak pada babak kedua lewat Adrien Rabiot (52’) dan Nicolo Fagioli (84’).Bagi Juventus, ini merupakan kemenangan keempat secara beruntun yang mereka raih di Serie A yang sekaligus mengatrol posisi mereka ke posisi lima dengan raihan 25 poin. Adapun, kekalahan ini membuat Inter tak beranjak dari posisi tujuh dengan koleksi 24 poin.Satu lagi pertandingan yang tak kalah menarik tersaji di Gewiss Stadium saat Atalanta menjamu pimpinan klasemen Napoli . Diprediksi bakal terpeleset, Napoli ternyata masih terlalu tangguh buat La Dea. Sempat tertinggal lewat eksekusi penalti Ademola Lookman, Napoli bangkit dan membungkus kemenangan 2-1 lewat gol Victor Osimhen dan Eljif Elmas.Hasil ini memperpanjang rekor impresif Napoli yang menyapu bersih 9 laga terakhirnya dengan kemenangan. Imbasnya, I Partenopei belum tergoyahkan di pucuk klasemen sementara Serie A dengan koleksi 35 poin.Napoli unggul enam poin dari AC Milan di posisi kedua. I Rossoneri harus bersusah payah untuk menjaga margin enam poin dengan Napoli. Milan yang diprediksi menang mudah atas Spezia di luar dugaan harus bekerja keras, bahkan harus menunggu hingga menit ke-89 untuk memastikan kemenangan 2-1.Olivier Giroud yang masuk dari bangku cadangan menjadi pahlawan kemenangan Milan, meski ia harus mendapat kartu kuning kedua karena melakukan selebrasi gol dengan membuka baju. Sebelum gol Giroud, Milan sempat unggul lewat The Hernandez yang kemudian dibalas oleh putra Paolo Maldini, Daniele Maldini yang tengah dipinjamkan ke Spezia.Kompetisi Liga Italia Serie A masih menyisakan dua pertandingan sebelum memasuki masa jeda Piala Dunia 2022. Tengah pekan ini, Serie A akan menggelar pertandingan pekan ke-14 di mana Napoli berpeluang terus mempertahankan posisinya saat menjamu Empoli. Sementara itu, Milan akan berupaya terus menempel Napoli saat bertandang ke markas Cremonese. Dua pertandingan ini akan digelar pada Selasa (9/11) dini hari WIB.Sehari berselang (10/11) dini hari WIB, AS Roma dijadwalkan bertandang ke markas Sassuolo, sedangkan Inter Milan akan berupaya bangkit di Giuseppe Meazza saat menjamu Bologna. Laga tengah pekan ini akan ditutup oleh pertandingan Hellas Verona vs Juventus dan Lazio kontra Monza pada Kamis 11 November dini hari WIB.Udinese vs Lecce: 1 - 1Empoli vs Sassuolo: 1 - 0Salernitana vs Cremonese: 2 - 2Atalanta vs Napoli: 1 - 2AC Milan vs Spezia: 2 - 1Bologna vs Torino: 2-1Sampdoria vs Fiorentina: 0 - 2Monza vs Hellas Verona: 2 - 0AS Roma vs Lazio: 0 - 1Juventus vs Inter Milan: 2 – 0