Hasil Pertandingan dan Klasemen Pekan Ketiga Liga Italia: Duo Milan Masih Sempurna

Hasil pertandingan dan klasemen pekan ketiga Serie A Italia 2023/2024 akan dibahas pada artikel ini. Salah satunya adalah performa apik dua tim asal kota Milan.Ya, Inter Milan dan AC Milan jadi dua tim yang sejauh ini masih mencatatkan hasil sempurna. Dua tim sekota ini sukses mengalahkan tiga lawan yang mereka hadapi sejauh ini.Inter Milan untuk sementara memimpin klasemen sementara hingga pekan ke-3 usai meraih poin sempurna (9). Teranyar, tim besutan Simone Inzaghi menang telak atas Fiorentina dengan skor 4-0, Minggu 3 September 2023.Lautaro Martinez jadi bintang kemenangan Nerazzurri dengan melesakkan dua gol (menit ke-53 dan ke-73). Hakan Calhanoglu mencetak gol ketiga lewat tendangan penalti (menit ke-58), sedangkan Marcus Thuram yang baru didatangkan dari Borussia Moenchengladbach mempersembahkan gol perdananya (menit ke-23).Selain menyapu bersih kemenangan di tiga laga perdana, Inter juga mencatatkan rekor impresif lain, yakni belum kebobolan. Kiper anyar Inter, Yann Sommer, masih mampu menjaga "kesucian" gawangnya.Selain itu, Inter juga jadi tim paling produktif sejauh ini dengan lesakkan delapan gol atau sama dengan koleksi gol rival sekotanya, AC Milan.Di tempat lain, AC Milan juga masih menjaga rekor sempurna usai meraih kemenangan tipis 1-2 atas tuan rumah AS Roma pada pekan ke-3, Minggu 3 September dini hari WIB. Dua gol kemenangan Milan di Stadion Olimpico itu dicetak oleh Olivier Giroud (penalti) pada menit ke-9 dan Rafael Leao pada menit ke-48.Sejatinya, Milan sempat dibuat keteteran oleh Roma, terutama setelah Fikayo Tomori mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-31. Beruntung bagi Rossoneri, Roma hanya mampu mencetak satu gol lewat Leonardo Spinazzola pada menit 90+2.Di belakang duo Milan, terdapat Juventus yang menguntit di posisi tiga dengan raihan 7 poin. Setelah ditahan imbang Bologna (1-1) pada pekan kedua, Bianconeri langsung kembali ke jalur kemenangan dengan menundukkan tuan rumah Empoli (2-0) pada pekan ketiga.Kejutan besar yang mewarnai rangkaian laga pekan ke-3 adalah kemenangan Lazio atas juara bertahan Napoli. Lazio yang menelan kekalahan pada dua laga perdananya, di luar dugaan berhasil menaklukkan tuan rumah Napoli dengan skor tipis 2-1.Salah satu kejutan besar lain yang tersaji di pekan ketiga adalah keberhasilan Lecce bertengger di papan atas. Lecce, yang musim lalu nyaris terdegradasi, untuk sementara menempati peringkat empat klasemen usai meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, termasuk mengalahkan Lazio dan menahan Fiorentina.Setelah pekan ke-3, kompetisi Liga Italia 2023/2024 akan rehat sekitar dua pekan karena adanya jeda internasional. Para pemain akan kembali ke negaranya untuk membela timnas masing-masing.Yang menarik, setelah jeda internasional, lanjutan kompetisi Liga Italia pekan ke-4 akan langsung panas. Pasalnya, Inter dan Milan akan saling berhadapan untuk memperbutkan puncak klasemen.Duel yang lebih dikenal dengan sebutan Derby Della Madonninna ini akan digelar di Stadion Giuseppe Meazza pada Sabtu 23 September mulai pukul 23.00 WIB.Sementara itu, beberapa jam sebelum Derby Milan, akan tersaji laga big match di mana tuan rumah Juventus akan menjamu Lazio di Juventus Stadium.Berikut hasil lengkap laga pekan ketiga Serie A Italia 2023/2024:Sassuolo vs Hellas Verona: 3 - 1AS Roma vs AC Milan: 1 - 2Bologna vs Cagliari: 2 - 1Udinese vs Frosinone: 0 - 0Atalanta vs Monza: 3 - 0Napoli vs Lazio: 1 - 2Inter Milan vs Fiorentina: 4 - 0Torino vs Genoa: 1 - 0Empoli vs Juventus: 0 - 2Lecce vs Salernitana: 2 - 0