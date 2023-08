Hasil Pertandingan & Klasemen Serie A Pekan 1: Start Mulus Para Unggulan

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Hasil pertandingan dan klasemen sementara kompetisi Liga Italia Serie A pekan pertama akan dibahas dalam artikel ini. Salah satu yang menarik adalah start mulus tim-tim unggulan.Pekan atau giornata pertama Serie A musim 2023 -- 2024 digelar mulai 19 - 22 Agustus 2023. Dari total 10 pertandingan yang dihelat, tak banyak kejutan yang terjadi. Sejumlah tim unggulan sukses mengawali langkah dalam perburuan scudetto dengan apik.Juara bertahan Napoli tampil gemilang di laga pembuka. Bertandang ke markas tim promosi Frosinone, I Partenopei sukses menghajar juara Serie B musim lalu itu dengan skor meyakinkan 3-1. Victor Osimhen jadi bintang kemenangan Napoli dengan lesakkan dua gol.Hasil positif juga diraih dua tim asal kota mode, Inter Milan dan AC Milan. Mereka sukses mengalahkan lawan-lawannya dengan skor identik, 2-0. Inter menekuk tamunya, Monza lewat borongan gol Lautaro Martinez.Sementara itu, Milan yang tampil dengan sejumlah wajah baru juga sukses meraup tiga poin dalam kunjungannya ke markas Bologna. Dua pemain baru Milan, yakni Christian Pulisic dan Tijjani Reijnders langsung tampil moncer.Reijnders memberikan assist dalam gol pembuka Milan yang dicetak Olivier Giroud pada menit ke-11. Sementara Pulisic langsung membuat fans jatuh cinta lewat golnya pada menit ke-21 yang tercipta usai melakukan kerjasama apik dengan Giroud.Di tempat lain, Juventus juga sukses mengawali langkahnya dengan sempurna usai membungkam tuan rumah Udinese dengan skor telak 3-0. Sementara itu, tim kuda hitam, Fiorentina untuk sementara memimpin klasemen usai membungkam tim promosi, Genoa dengan skor 4-1.Di balik kesuksesan tim-tim unggulan mengawali start dengan baik, dua tim asal Ibukota, AS Roma dan Lazio justru harus kecewa di pekan pertama ini. Roma harus bersusah payah untuk memaksakan skor imbang 2-2 melawan Salernitana.Lazio yang musim lalu tampil cemerlang dengan menempati posisi 2 di akhir musim, harus merana di pekan pertama. Bertandang ke markas Lecce, I Biancoceleste dipaksa menyerah 1-2. Lazio jadi satu-satunya tim unggulan yang mengalami kekalahan di pekan pertama ini.Terakhir, Atalanta juga sukses mengawali kiprahnya di musim ini dengan mencuri tiga poin dari markas Sassuolo. Charles De Ketelaere yang baru dipinjam dari AC Milan langsung menunjukkan tajinya dengan menyumbang satu gol dalam kemenangan 2-1 La Dea.Selanjutnya, pekan ke-2 Serie A akan digelar pada 26 - 29 Agustus 2023. Beberapa pertandingan menarik yang akan tersaji di antaranya: AC Milan vs Torino, Napoli vs Sassuolo, Juventus vs Bologna dan Cagliari vs Inter Milan.Berikut Hasil Pertandingan & Klasemen Serie A Pekan 1:Hasil Pertandingan Serie A Pekan 1:Empoli vs Hellas Verona: 0 - 1Frosinone vs Napoli: 1 - 3Genoa vs Fiorentina: 1 - 4Inter Milan vs Monza: 2 - 0AS Roma vs Salernitana: 2 - 2Sassuolo vs Atalanta: 0 - 2Lecce vs Lazio: 2 - 1Udinese vs Juventus: 0 - 3Torino vs Cagliari: 0 - 0Bologna vs AC Milan: 0 - 2