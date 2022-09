Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Italia Pekan Keenam: Tiga Tim Kuasai Puncak Klasemen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil Pertandingan Liga Italia Pekan keenam:

(ASM)

Pertandingan Liga Italia Serie A 2022 -- 2023 pekan keenam menghadirkan tiga klub yang menduduki puncak klasemen sementara. Mereka adalah Napoli, Atalanta , dan AC Milan. Napoli yang sempat menduduki posisi pertama pada tiga pekan awal, kini kembali berada di puncak klasemen. Hasil ini tidak lepas dari kemenangan tipis I Partenopei atas Spezia (1-0). Gol tunggal kemenangan Napoli pada laga ini dicetak Giacomo Raspadori, pemain yang baru didatangkan dari Sassuolo.Atalanta yang pekan lalu sendirian menguasai puncak klasemen, gagal melanjutkan tren positifnya usai ditahan imbang klub promosi, Cremonese (1-1). Kendati hanya mendapatkan satu poin, Atalanta masih bertahan di papan atas klasemen. Dengan koleksi poin sama dengan Napoli (14), Atalanta harus turun ke posisi dua karena kalah sesilih gol.AC Milan jadi tim ketiga yang mengoleksi poin sama dengan Napoli dan Atalanta. AC Milan menduduki posisi tiga klasemen usai meraih kemenangan atas Sampdoria. Rossoneri harus berjuang keras meraih kemenangan 2-1 di markas Sampdoria. Pasalnya, mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua usai Rafael Leao mendapat dua kartu kuning.Selain sama-sama mengoleksi 14 poin dan menduduki posisi teratas di klasemen sementara Liga Italia, AC Milan, Atalanta dan Napoli merupakan tiga tim yang belum pernah merasakan kekalahan di Serie A sejauh ini. Dari enam laga, mereka sama-sama mencatatkan empat kemenangan dan dua laga.Secara umum, tidak banyak kejutan yang terjadi di pekan ke-6 Liga Italia yang berlangsung sejak 10 -13 September 2022. Inter Milan, meski harus bersusah payah sukses menaklukkan Torino dengan skor tipis 1-0. Pun demikian dengan AS Roma yang sukses mencuri kemenangan 2-1 di markas Empoli.Yang sedikit mengejutkan adalah hasil pertandingan Juventus versus Salernitana. Juve yang bermain di hadapan publiknya, nyaris dipermalukan karena sempat tertinggal 0-2. Lewat upaya tak kenal lelah, Bianconeri akhirnya bisa memaksakan skor 2-2 lewat gol dua bek mereka, Gleison Bremer dan Leonardo Bonucci.Juve sejatinya sukses mencetak gol kemenangan di masa injury time lewat striker anyarnya Arkadiusz Milik. Sayangnya, gol tersebut dianulir oleh VAR karena offside. Keputusan ini sempat mendapatkan protes dari pemain Juve karena menilai gol Milik seharusnya sah.Hasil ini jelas merugikan Juve karena mereka untuk sementara masih tercecer di papan tengah. I Bianconeri bercokol di posisi delapan klasemen sementara dengan raihan 10 poin, tertinggal empat angka dari Napoli, Atalanta dan Milan di puncak klasemen.Selanjutnya, klub-klub yang berlaga di Liga Champions, Liga Europa dan Confrence League, akan bermain sepanjang tengah pekan ini. Sementara Liga Italia pekan ketujuh akan berlangsung pada akhir pekannya, mulai 17 – 19 September 2022.Ada tiga pertandingan yang cukup menarik di pekan ke-7 nanti. Mulai dari Udinese versus Inter Milan, lalu AS Roma kontra Atalanta, dan terakhir duel tim papan atas, AC Milan melawan Napoli. Laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Milan karena mereka tidak akan diperkuat Rafael Leao karena sanksi kartu merah.Napoli vs Spezia: 1 – 0Inter Milan vs Torino: 1 – 0Sampdoria vs AC Milan: 1 – 2Atalanta vs Cremonese: 1 – 1Bologna vs Fiorentina: 2 – 1Lecce vs Monza: 1 – 1Sassuolo vs Udinese: 1 – 3Lazio vs Hellas Verona: 2 – 0Juventus vs Salernitana: 2 – 2Empoli vs AS Roma: 1 – 2