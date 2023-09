Hasil Pertandingan & Klasemen Liga Italia Pekan ke-4: Inter Pecundangi Milan, Roma Pesta Tujuh Gol

Advertisement

(KAH)

Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia Serie A pekan ke-4 akan dibahas dalam artikel ini. Salah satu pertandingan yang menyita perhatian besar pada akhir pekan kemarin adalah Big Match Derby Della Madonnina.Duel Inter Milan vs AC Milan di Giuseppe Meazza itu sempat diprediksi bakal berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama mencatatkan rekor sempurna di tiga laga pertamanya. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Milan dibuat merana dengan skor telak 1-5.Inter Milan tampil trengginas di laga ini. Lewat permainan yang solid dan serangan balik cepat, armada besutan Simone Inzaghi itu sukses mencatatkan keunggulan 2-0 di babak pertama lewat gol Henrikh Mkhitaryan dan Marcus Thuram.Milan sempat merespons di awal babak kedua dan memperkecil ketertinggalan lewat gol Rafael Leao di menit ke-57. Namun, Inter tak membiarkan Milan memanfaatkan momentum dan berhasil menambah tiga gol lewat gol kedua Mkhitaryan, eksekusi penalti Lautaro Martinez dan gol penutup Davide Frattesi.Bagi Inter, hasil tersebut membuat mereka jadi satu-satunya tim Italia yang sukses menyapu bersih empat laga awal Liga Italia musim ini dengan kemenangan. I Nerazzurri pun nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 12 poin.Sementara itu, Milan harus tergusur ke posisi tiga usai kekalahan ini. Dengan raihan 9 poin, posisi pasukan Stefano Pioli digusur Juventus yang menang 3-1 atas Lazio. Juve untuk sementara menempel Inter di posisi dua dengan koleksi 10 poin.Di tempat lain, AS Roma yang belum meraih kemenangan di tiga laga pertama, akhirnya sukses meraih tiga poin perdana saat menjamu Empoli pada Senin 18 dini hari WIB. Tak tanggung-tanggung, I Giallorossi menang dengan skor fantastis, 7-0.Paulo Dybala jadi bintang kemenangan Roma di laga ini dengan melesakkan dua gol. Sementara itu, dua penggawa anyar Il Lupi Renato Sanches dan Romelu Lukaku juga sukses menunjukkan kontribusi dengan menyumbang masing-masing satu gol.Selanjutnya, beberapa tim Serie A akan melakoni pertandingan Liga Champions, Liga Europa dan Confrence League pada tengah pekan ini. Setelah itu, mereka bakal kembali bertarung di pekan ke-5 Liga Italia pada akhir pekan ini.Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji pada giornata ke-5 yang bergulir pada 22 - 25 September mendatang. Beberapa di antaranya AC Milan vs Hellas Verona (23/9), Sassuolo vs Juventus (23/9), Empoli vs Inter Milan (24/9) dan Torino kontra AS Roma (25/9).Juventus vs Lazio: 3 - 1Inter Milan vs AC Milan: 5 - 1Genoa vs Napoli: 2 - 2Cagliari vs Udinese: 0 - 0Frosinone vs Sassuolo: 4 - 2Monza vs Lecce: 1 - 1Fiorentina vs Atalanta: 3 - 2AS Roma vs Empoli: 7 - 0Salernitana vs Torino: 0 - 3Hellas Verona vs Bologna: 0 - 0