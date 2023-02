Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Italia Pekan ke-22: Milan Akhiri Krisis, Inter Gagal Tempel Napoli

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil Pertandingan Liga Italia Serie A Pekan ke-22:

Klasemen Liga Italia Serie A Pekan ke-22:

Hasil pertandingan Liga Italia Serie A dan klasemen pekan ke-22 akan dibahas pada artikel ini. Dua sorotan utama di pekan ini adalah AC Milan yang berhasil mengakhiri krisis, sementara rival sekotanya, Inter Milan gagal menempel Napoli Membuka laga di pekan ke-22, Milan menjamu Torino di San Siro, Sabtu (11/2) dini hari WIB. Milan yang gagal meraih kemenangan dalam enam laga terakhir, tampil dengan formasi berbeda. Pelatih Stefano Pioli memainkan skema 3-4-2-1 dengan menempatkan Olivier Giroud ini depan, ditopang Brahim Diaz dan Rafael Leao di lini kedua.Secara umum, Milan tampil cukup dominan di laga tersebut. Namun, gol yang ditunggu-tunggu publik San Siro baru datang pada menit ke-62. Gol semata wayang Olivier Giroud membawa Milan menang 1-0 sekaligus mengakhiri krisis Milan.Berkat kemenangan ini, Milan berhasil naik satu strip ke posisi lima klasemen sementara Serie A dengan koleksi 41 poin. Milan memiliki poin identik dengan dua tim di atasnya, yakni Atalanta dan AS Roma yang menempati posisi tiga dan empat. Milan kalah selisih gol dari dua tim tersebut.Di tempat lain, saudara sekota Milan, Inter Milan yang tampil sebagai penutup pekan ke-21, Selasa (14/2) dini hari WIB, gagal menempel perolehan poin Napoli di puncak klasemen. Meski hanya bermain imbang 0-0 atas Sampdoria, Nerazzurri masih duduk di posisi dua klasmen dengan 44 poin.Kegagalan Inter meraih kemenangan atas Sampdoria tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Napoli yang sukses membungkam tim promosi Cremonese dengan skor 3-0 sekaligus memperlebar jarak menjadi 59 poin. Pasukan Luciano Spalletti makin nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 15 poin dari Inter.Sementara itu, Juventus yang sempat terjerembab ke papan tengah akibat pengurangan 15 poin, kini mulai merangkak naik. Kemenangan 1-0 atas Fiorentina di Allianz Stadium membuat Juve naik ke posisi sembilan klasemen sementara dengan 29 poin. Tim besutan Massimiliano Allegri terpaut 12 poin dari AS Roma di peringkat empat alias zona Liga Champions.Selanjutnya, lanjutan Liga Italia Serie A pekan ke-23 akan digelar mulai Sabtu 18-22 Februari 2023. Khusus AC Milan dan Juventus, mereka akan terlebih dulu tampil di kompetisi Eropa tengah pekan ini. Milan akan menjamu Tottenham Hotspur pada leg 1 babak 16 besar Liga Champions, sedangkan Juve ditantang klub Prancis, FC Nantes di babak play-off Liga Europa.AC Milan vs Torino: 1 – 0Empoli vs Spezia: 2 – 2Lecce vs AS Roma: 1 – 1Lazio vs Atalanta: 0 – 2Udinese vs Sassuolo: 2 – 2Bologna vs Monza: 0 – 1Juventus vs Fiorentina: 1 – 0Napoli vs Cremonese: 3 – 0Hellas Verona vs Salernitana: 1 – 0Sampdoria vs Inter Milan: 0 – 0