Henrikh Mkhitaryan Dilaporkan Segera Gabung Inter Milan

Penyerang klub Liga Italia AS Roma Henrikh Mkhitaryan dilaporkan akan segera bergabung dengan Inter Milan dengan status bebas transfer pada musim panas ini.Dikutip football-italia, Jumat, Mkhitaryan dikabarkan telah mengatakan kepada AS Roma bahwa dirinya tidak memperpanjang kontraknya yang akan habis pada 30 Juni nanti dan memilih untuk hengkang.Diperkirakan Mkhitaryan akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun senilai 3,5 juta euro (sekitar Rp54 miliar) per tahun dengan Inter.Pemain asal Armenia itu diyakini akan segera menjalani tes medis bersama Inter ketika ia telah pulih dari cedera paha yang ia derita, ketika Mkhitaryan membela AS Roma pada final Liga Conference, Kamis lalu.Henrikh Mkhitaryan mulai menyita perhatian khalayak sepak bola Eropa ketika membela klub Ukraina Shakthtar Donetsk pada 2010 hingga 2013, sebelum akhirnya bergabung dengan klub Jerman Borussia Dortmund.Nama Mkhitaryan semakin berkibar bersama Dortmund dengan mencatatkan 140 penampilan serta menorehkan 41 gol dan 49 assist serta menjuarai dua gelar DFB Pokal.Setelah Dortmund, Mkhitaryan pindah ke Manchester United pada 2016 dan menyebrang ke Arsenal pada 2018 sebelum akhirnya resmi bergabung dengan AS Roma pada 2019.Bersama AS Roma, pemain berusia 33 tahun itu mencatat 117 penampilan di segala ajang dan mencetak 29 gol serta 28 assist. Ia juga turut membawa Giallorossi menjuarai Liga Conference musim ini.