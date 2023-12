Jadwal Liga Italia Nanti Malam: Inter Jumpa Lecce, Roma Hadapi Napoli

Advertisement

(KAH)

Enam laga lanjutan giornata ke-17 Serie A Italia 2023/2024 siap tersaji pada malam hingga dini hari nanti (23-24 Desember WIB). Dua di antaranya, Inter Milan vs Lecce dan AS Roma kontra Napoli.Inter bakal menjadi tuan rumah di Stadion Giuseppe Meazza ketika menghadapi Lecce. Meski Nerazzurri lebih diunggulkan, laga ini bakal penting bagi kedua tim untuk mempertahankan tren posisif tak terkalahkan.Inter diketahui sedang memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 41 poin sambil menjaga catatan tak terkalahkan di liga domestik dalam 10 laga terakhir. Di sisi lain, Lecce juga belum terkalahkan dalam lima pertandingan belakangan ini.Baca juga: Jadwal Liga Inggris Nanti Malam: West Ham Jamu MU, Liverpool Bentrok dengan Arsenal Selesai laga Inter vs Lecce, terdapat pertandingan Roma kontra Napoli di Stadion Olimpico. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim tengah bersaing ketat di klasemen sementara.Napoli sebagai juara bertahan sedang berada di posisi keenam dengan koleksi 27 poin. Namun, mereka hanya berjarak dua angka saja dengan Roma yang mengisi urutan delapan.Jika mampu menang dalam laga nanti, Roma bisa menggantikan Napoli di posisi enam. Tapi jika Roma kalah, I Partenopei bakal naik ke posisi empat sambil melangkahi Bologna dan Fiorentina yang berada di atasnya.Berikut jadwal lengkap liga Italia Serie A 2023/2024 pada malam hingga dini hari nanti (23-24 Desember):18.30 WIB: Frosinone vs Juventus21.00 WIB: Bologna vs Atalanta21.00 WIB: Torino vs Udinese00.00 WIB: Verona vs Cagliari00.00 WIB: Inter Milan vs Lecce02.45 WIB: Roma vs Napoli