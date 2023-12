Hasil Liga Italia: AS Roma Tundukkan 9 Pemain Napoli

Advertisement

Duel panas AS Roma melawan Napoli pada giornata ke-17 Liga Italia Serie A yang diwarnai dua kartu merah pemain Napoli berakhir untuk kemenangan tuan rumah 2-0 di Stadion Olimpico, Roma, Ahad 24 Desember 2023 dini hari WIB.Sejak kick-off, laga kedua tim banyak dihiasi sejumlah pelanggaran. Total sepanjang laga, AS Roma melakukan pelanggaran sebanyak 19 kali, sementara Napoli 12 kali.Laga diwarnai tujuh kartu kuning untuk AS Roma, sementara dua kartu kuning dan dua kartu merah diterima I Partenopei, julukkan Napoli.Meski berlangsung panas, tuan rumah Gialorrossi mendapat sejumlah peluang mencetak gol. Tendangan keras Paredes dari jarak jauh menit ke-17 masih menerpa mistar gawang. Pun begitu dengan peluang Belotti dari jarak dekat masih digagalkan Alex Meret.Hingga turun minum skor masih sama kuat 0-0.Babak kedua, permainan kedua tim tetap dengan tensi tinggi. Sejumlah pelanggaran kerap terjadi. Buntutnya, penyerang Napoli Matteo Politano yang terlhat sengaja menendang Zalewski langsung dikartu merah wasit Colombo pada menit ke-66.Unggul jumlah pemain, AS Roma sukses memanfaatkan peluang pada menit ke 76 lewat tendangan setengah voli Lorenzo Pellegrini. Skor 1-0 untuk AS Roma.Petaka kembali dialami tim asuhan Walter Mazzari. Pemain terbaik Afrika Victor Osimhen yang mendapat kartu kuning pada menit ke-73, harus diusir wasit usai menerima kartu kuning kedua pada menit 86. Napoli bermain dengan 9 pemain.Anak asuh Jose Mourinho sukses menggandakan keunggulan lewat gol Romelu Lukaku di masa injury time. Tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti mengubah skor menjadi 2-0. Skor bertahan hingga laga usai.Menang, AS Roma berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Italia Serie A dengan poin 28 dari 17 laga. Sedangkan Napoli di posisi tujuh dengan poin 27 dari 17 laga.