Dibeli Mahal, Penampilan Darwin Nunez Disebut Mirip Andy Carroll saat Bersua MU

Jakarta: Penyerang asal Uruguay, Darwin Nunez menjalani debutnya saat Liverpool melawan Manchester United dalam pertandingan pramusim di Stadion Rajamangala, Thailand, Selasa, 12 Juli 2022.Dalam laga yang bertajuk Bangkok Century Cup 2022 ini, Nunez memang tidak diturunkan sejak awal pertandingan.Di babak pertama, Liverpool memilih menurunkan pemain cadangan, sedangkan MU yang dilatih Erik Ten Hag tampil dengan line up utama mereka.Memasuki pertengahan babak kedua, barulah Liverpool mulai menurunkan beberapa pilar utama termasuk Darwin Nunez.Nunez yang didatangkan dari Benfica dengan harga 75 juta Euro seperti belum menunjukkan permainan terbaiknya. Pasalnya, Nunez mendapatkan beberapa peluang di laga ini. Namun tak satupun yang berujung gol.Pertama ia mendapat peluang saat melakukan tembakan kaki kanan namun ditepis oleh Tom Heaton. Tak lama berselang, Nunez kembali mendapat peluang matang di depan gawang. Hanya saja sepakannya jauh melambung tinggi di atas mistar.Bahkan di media sosial, fans Liverpool menyebut penampilan Nunez seperti Andy Carroll, salah satu satu striker jangkung asal Inggris yang gagal bersinar ketika diboyong Liverpool."Darwin Nunez is just Andy Carroll with Uruguay passport (Darwin Nunez adalah Andy Carroll berpasspor Uruguay)," tulis seorang fans."Liverpool didn't know they re-bought Andy Carol in Darwin Nunez (Liverpool tak sadar kalau mereka membeli lagi Andy Carroll lewat sosok Darwin Nunez)," timpal fans lain."Darwin Nunez may just turn out to be Andy Carroll 2 (Darwin Nunez mungkin saja menjadi Andy Carroll jilid 2)," ujar yang lain.Dalam laga tersebut, Liverpool akhirnya menyerah dengan skor 0-4. Keempat gol MU dicetak oleh Jadon Sancho (12), Fred (30), Anthony Martial (33), dan Facundo Pellistri (76).