Waduh! Penyusup Ikat Diri di Tiang Gawang dalam Laga Everton vs Newcastle, Ngapain?

A supporter ziptied himself onto a goal post during the Everton-Newcastle game to protest the UK government’s involvement with new fossil fuel investments pic.twitter.com/WVF3DCcWrS — B/R Football (@brfootball) March 17, 2022

Liverpool: Momen mengejutkan terjadi dalam laga Everton vs Newcastle United pada lanjutan Liga Primer Inggris 2021/2022, Jumat, 18 Maret 2022. Di tengah pertandingan, seorang pria menyusup ke lapangan dan mengikatkan diri di tiang gawang.Penyusup tersebut masuk pada awal babak kedua. Wasit pun langsung menghentikan pertandingan sementara usai melihat kejadian tersebut.Kemudian, para petugas lapangan turun tangan untuk mengamankan penyusup tersebut. Setidaknya butuh delapan menit untuk mereka melepaskan ikatan penyusup itu. Hingga akhirnya, penyusup itu dibawa keluar dari lapangan dan ditangkap pihak kepolisian Merseyside."Seorang pria ditangkap setelah menyusup ke lapangan dalam pertandingan Everton vs Newcastle United di Liga Primer Inggris malam ini," tulis pernyataan resmi pihak kepolisian Merseyside pada Kamis, 17 Maret 2022.Baca: Pemilik Klub Bisbol AS Masuk sebagai Kandidat Pemilik Chelsea Penyusup tersebut bukan tanpa alasan melakukan aksi tersebut. Dilansir dari The Mirror, pria berusia 21 tahun itu nekat melakukannya karena ingin mengkritik proyek bahan bakar fosil yang dikerjakan pemerintah Inggris.Diketahui, penyusup yang bernama Louis itu merupakan anggota tim kampanye 'Just Stop Oil'. Tim yang dibentuk untuk mengkritik keterlibatan pemerintah Inggris dalam proyek bahan bakar fosil.Tim 'Just Stop Oil' pun buka suara mengenai aksi yang dilakukan Lous. Mereka memastikan bertanggung jawab atas tindakan anggotanya itu."Malam ini, Louis pendukung Just Stop Oil berusia 21 tahun, mengikatkan diri di tiang gawang di Goodison Park dengan mengenakan kaos bertuliskan Just Stop Oil. Aksinya itu memaksa wasit menghentikan pertandingan sementara," tulis pernyataan tim Just Stop Oil.Meski terjadi insiden tersebut, semangat para pemain kedua tim tidak mengendur. Mereka terus melanjutkan pertandingan. Hingga akhirnya, Everton berhasil memenangkan laga ini dengan skor tipis 1-0.Berkat hasil positif ini, Everton berhasil menjauhkan diri dari zona degradasi. The Toffees kini menempati posisi ke-17 klasemen sementara dengan mengoleksi 25 poin dan unggul tiga poin dari Watford.