Caicedo Absen di Laga Pramusim Terakhir Brighton, Masa Depannya jadi Pertanyaan

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Pemain incaran Chelsea dan Liverpool, Moises Caicedo, tidak masuk dalam skuad Brighton & Hove Albion yang menghadapi Rayo Vallecano pada laga persahabatan pramusim di Stadion The American Express Community, Minggu 6 Agustus. Apakah ini menjadi sinyal dia bakal hengkang?Menurut Dharmesh Sheth dari Sky Sports, Brighton tidak membawa Caicedo karena dia sengaja diliburkan pada akhir pekan agar bisa fokus menyambut pertandingan pembuka Liga Primer Inggris 2023/2024 kontra Luton Town FC pada Sabtu 12 Agustus mendatang.Kemudian, Sheth menjelaskan lebih lanjut, Chelsea masih berusaha mengamankan tanda tangan gelandang bertahan Ekuador berusia 21 tahun itu hingga kini. Namun, Liverpool dia laporkan telah selangkah lebih maju ketimbang The Blues.Berdasarkan Four Four Two, Chelsea sempat menyodorkan proposal penawaran senilai 80 juta poundsterling (sekitar Rp1,5 triliun) untuk Caicedo pada beberapa waktu lalu. Tapi, The Seagulls bersikeras mempertahankan harga awal sebesar 100 juta poundsterling (sekitar Rp1,9 triliun).Dengan begitu, absennya Caicedo dalam laga persahabatan kontra Vallecano belum tentu menjadi lampu hijau dari Brighton untuk melepasnya. Namun yang pasti, Chelsea dan Liverpool tetap berupaya mendatangkan pemain jangkar yang sempat dimainkan Brighton di 43 laga musim lalu tersebut.