5 Fakta Menarik Jelang Chelsea vs Liverpool di Final Piala FA

1. Pertemuan kedua Chelsea vs Liverpool di final turnamen domestik musim ini

2. Liverpool mengulang prestasi 11 musim lalu

3. Rekor pertemuan Chelsea dan Liverpool musim ini

4. Chelsea tiga kali berturut-turut ke final Piala FA

5. Presentase kemenangan Liverpool di final Piala FA

(PAT)

Jakarta: Final Piala FA 2021/2022 mempertemukan dua tim raksasa antara Chelsea vs Liverpool pada Sabtu, 14 Mei 2022, malam hari WIB. Laga tersebut diprediksi berjalan sengit karena kedua tim punya ambisi besar untuk meraih trofi tersebut.Bagi Chelsea , gelar Piala FA menjadi satu-satunya trofi yang bisa didapat mereka pada musim ini. Mengingat, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut sudah gagal meraih gelar di tiga kompetisi seperti Liga Primer Inggris, Piala Liga Inggris, dan Liga Champions.Begitu pula dengan Liverpool . Raihan trofi Piala FA ini juga sangat penting bagi The Reds guna membuka peluang meraih quadruple alias empat gelar pada musim ini.Namun, jika melihat situasi terkini, Liverpool rasanya sedikit diunggulkan pada laga nanti. Bukan apa-apa. The Reds sedang dalam performa bagus setelah mampu menuai catatan tak terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.Baca: Catat! Jadwal Pertandingan Sepak Bola Akhir Pekan Ini: Chelsea vs Liverpool, West Ham vs City, Milan vs Atalanta Dari total pertandingan tersebut, Liverpool mampu meraih kemenangan sebanyak 12 kemenangan. Sisanya mereka hanya menuai hasil imbang sebanyak tiga kali.Situasi berbeda justru dialami Chelsea. Performa The Blues terlihat pasang surut. Buktinya, mereka hanya meraih dua kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di seluruh ajang. Sisanya, Chelsea menelan dua kekalahan dan dua kali imbang.Sebelum menyaksikan keseruan pertandingan nanti, ada baiknya mengetahui sejumlah fakta mengenai pertemuan Chelsea vs Liverpool. Berikut ini di antaranya yang sudah dirangkum Medcom.id:Chelsea dan Liverpool berjumpa di final turnamen sebanyak dua kali pada musim ini. Sebelum final Piala FA malam nanti, kedua tim sudah berjumpa di final Piala Liga Inggris pada 27 Februari 2022.Untuk kedua kali dalam sejarah sepak bola, final Piala FA dan Piala Liga Inggris diikuti dua tim yang sama dalam semusim.Keberhasilan meraih trofi di Piala FA pada malam ini akan menjadi torehan istimewa buat Liverpool. Jika berhasil, The Reds akan mendapatkan dua trofi di turnamen domestik. Sebelumnya, mereka sudah berhasil meraih gelar Piala Liga Inggris musim ini pada 27 Februari 2022.Ini juga merupakan pertama kalinya Liverpool meraih dua gelar domestik dalam semusim sejak musim 2000/2001.Laga final nanti merupakan pertemuan keempat Chelsea dan Liverpool pada musim ini. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Liverpool berhasil meraih satu kemenangan. dua pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang.Satu-satunya kemenangan didapat Liverpool saat menghadapi Chelsea di final Piala Liga Inggris. The Reds mampu mengalahkan Chelsea lewat adu penalti setelah mereka bermain imbang tanpa gol selama 120 menit waktu normal.Chelsea menjadi satu-satunya tim yang bermain di final Piala FA sebanyak tiga kali beruntun dalam sembilan musim terakhir. Terakhir kali, torehan tersebut dicatatkan Arsenal. Di antaranya pada musim 2000/2001, 2001/2002, dan 2002/2003.Liverpool memiliki catatan persentase kemenangan cukup baik di final Piala FA. Sejauh ini, persentase kemenangan mereka mencapai 50 persen. Jika dirinci, The Reds berhasil memenangkan tujuh dari 14 final yang dilakoni di turnamen tersebut.