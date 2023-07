Rasmus Hojlund Resmi Gabung MU, Ini Kata Pakar Bursa Transfer

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bomber Atalanta, Rasmus Hojlund dikabarkan sudah sepakat bergabung dengan Manchester United . Informasi ini diungkap oleh pakar bursa transfer yang sekaigus juga seorang jurnalis, Fabrizio Romano.Dalam unggahannya, Fabrizio menempelkan label 'Here We Go' terkait kepindahan pemain 20 tahun tersebut ke Old Trafford. Slogan 'Here We Go' milik Fabrizio Romano biasanya tidak pernah meleset yang artinya kedatangan Rasmus di MU hanya menunggu pengumuman resmi.Sejak beberapa pekan lalu, Rasmus Hojlund sudah menjalin komunikasi dengan Manchester United. Pemain asal Denmark itu secara pribadi memang menginginkan bergabung dengan United."Rasmus Hojlund hanya menginginkan Manchester United. Ini adalah impian terbesarnya, karena itu ia tidak pernah memberi lampu hijau untuk klub lain," tulis laporan Fabrizio Romano.Hojlund menerima sodoran kontrak hingga 2028, dan opsi perpanjangan hingga 2029, yang ditawarkan pihak United.Rasmus Hojlund melengkapi perburuan pemain di era pelatih Erik Ten Hag. Sebelumnya, Setan Merah sudah lebih dulu mendatangkan Mason Mount dari Chelsea dan kiper Andre Onana dari Inter Milan.