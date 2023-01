Link Live Streaming Big Match Manchester City vs Arsenal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Liga Serie-A Italia

Bundesliga 1 Jerman

La Liga Spanyol

Piala FA

(PAT)

Jakarta: Babak keempat Piala FA 2022/2023 akan dimulai pada akhir pekan ini. Manchester City kontra Arsenal menjadi menu pembuka babak ini. Laga tersebut akan digelar di kandang The Citizens, Stadion Etihad, Sabtu, 28 Januari 2023, dini hari WIB.Laga menghadapi City ini akan menjadi ujian berat buat Arsenal. Selain materi skuadnya yang kuat, City punya catatan impresif ketika menghadapi Arsenal di kandang.Hal itu terbukti dalam tujuh pertemuan terakhir mereka di Stadion Etihad. Dalam periode tersebut, City tidak terkalahkan dengan rincian enam kemenangan dan satu kali kalah.Semakin terasa berat bagi Arsenal karena City juga tampil impresif di kandang pada musim ini. Faktanya, Sky Blue sudah meraih 15 kemenangan dari 17 pertandingan tandang terakhir.Akan tetapi, City harus waspada. Pasalnya, Arsenal datang menuju laga ini dengan semangat tinggi usai meraih tujuh kemenangan beruntun di seluruh ajang.Piala FA buka satu-satunya turnamen yang digelar pada dini hari nanti. Di Jerman, Bundesliga 1 akan menggelar pertandingan pekan ke-18 antara RB Leipzig kontra Stuttgart.Leipzig wajib menang andai peluang menjadi juara tetap terjaga. Jika kalah, mereka pun terancam disalip empat tim pesaing terdekat seperti Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, dan Freiburg.Berikut ini jadwal dan link live streaming pertandingan sepak bola pada Sabtu, 28 Januari 2023, dini hari WIB:00:30: Bologna vs Spezia02:45: Lecce vs SalernitanaKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Italia.02:30: Leipzig vs StuttgartKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Jerman.03:00: Almeria vs EspanyolKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Liga Spanyol.03:00: Manchester City vs ArsenalKlik link di sini untuk menyaksikan pertandingan Piala FA.