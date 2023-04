Link Live Streaming dan Prediksi Line Up Chelsea vs Liverpool

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Dua tim raksasa, Chelsea dan Liverpool akan saling bersua pada lanjutan Liga Primer Inggris 2022/2023, Rabu, 5 April 2023, dini hari WIB. Keseruan duel ini rasanya akan sedikit berkurang karena kedua tim sedang tidak dalam performa terbaik menuju laga ini.Sebelum kontra Chelsea, Liverpool menelan tiga kekalahan beruntun di seluruh kompetisi. Dua di antaranya didapat The Reds saat menghadapi dua tim besar seperti Real Madrid (0-1) dan Manchester City (1-4).Situasi tak jauh berbeda dialami Chelsea . The Blues harus menderita satu kekalahan dan satu kali imbang di Liga Inggris. Kekalahan tersebut justru didapat The Blues ketika menghadapi tim papan tengah, Aston Villa pada pekan lalu.Ketika itu, Chelsea kalah dengan skor 0-2. Hasil yang membuat Chelsea terlempar dari sepuluh besar alias menempati peringkat ke-11 klasemen sementara. Gara-gara itu pula manajemen The Blues memecat pelatih mereka, Graham Potter.Namun, jika mengacu pada rekor pertemuan, Liverpool rasanya akan sedikit lebih diunggulkan pada laga ini. Terutama dalam tujuh pertemuan terakhir di Liga Inggris.Faktanya, Liverpool mampu meraih tiga kemenangan dari total pertandingan tersebut. Sedangkan Chelsea hanya menang sekali. Sedangkan tiga pertandingan tersisa berakhir dengan hasil imbang.Chelsea (3-5-2): Kepa Arrizabalaga; Benoit Badiashile, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana; Ben Chilwell, Mateo Kovacic, Enzo Fernandez, N'Golo Kante, Reece James; Joao Felix, Kai Havertz.Liverpool (4-3-3): Alisson; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas; James Milner, Fabinho, Jordan Henderson; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Darwin Nunez.Laga Chelsea vs Liverpool akan digelar di Stamford Bridge, Rabu, 5 April 2023. Jadwal kick-off dimulai pukul 02.00 WIB.Untuk menyaksikan live streaming Chelsea vs Liverpool, bisa melalui link berikut ini