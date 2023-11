Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Big Match Man. City vs Liverpool

Advertisement

Lanjutan kompetisi Liga Primer Inggris 2023/2024 akan kembali bergulir akhir pekan ini. Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji di pekan ke-13, salah satunya Big Match antara Manchester City vs Liverpool.Big match Manchester City vs Liverpool akan dihelat di Etihad Stadium, kandang The Citizens pada Sabtu 25 November 2023. Duel ini diyakini akan berlangsung sangat sengit karena puncak klasemen jadi taruhannya.City yang berada di puncak dengan koleks 28 poin hanya unggul satu angka saja dengan Liverpool yang mengisi peringkat dua. Dengan kondisi ini, kedua tim pasti akan mati-matian mengejar kemenangan karena hasil imbang bisa menguntungkan Arsenal yang berada di urutan ketiga dengan kumpulan 27 poin.Duel City vs Liverpool juga akan jadi adu kepiawaian dua pelatih, yakni Pep Guardiola dan Juergen Klopp di Liverpool. Tak hanya soal taktik dan strategi, tapi juga bagaimana kedua juru taktik ini menyiasati kondisi fisik para pemainnya yang kelelahan karena baru kembali dari jeda internasional.Di tempat lain, pertandingan menarik juga akan tersaji di Stadion Goodison Park. Tuan rumah Everton yang saat ini tengah terjerembab di papan bawah akan menjamu Manchester United yang tengah berupaya mempertahankan konsistensi permainan.MU yang saat ini masih tercecer di posisi enam akan berupaya mencatatkan hattrick kemenangan setelah sebelumnya menang tipis atas Fulham dan Luton Town. Jika sukses mengalahkan Everton, ini akan jadi pertama kalinya Setan Merah meraih kemenangan di tiga laga secara beruntun musim ini.Pekan ke-13 Liga Primer Inggris 2023/2024 akhir pekan ini juga akan menghadirkan duel klub kaya raya. Newcastle United akan menjamu klub yang menggelontorkan dana paling besar di bursa transfer musim panas ini, Chelsea.Berikut jadwal Pertandingan Liga Primer Inggris 2023/2024 pekan ke-13 akhir pekan ini:19.30 WIB: Manchester City vs Liverpool22.00 WIB: Burnley vs West Ham United22.00 WIB: Luton Town vs Crystal Palace22.00 WIB: Newcastle United vs Chelsea22.00 WIB: Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion22.00 WIB: Sheffield United vs AFC Bournemouth00.30 WIB: Brentford vs Arsenal21.00 WIB: Tottenham Hotspur vs Aston Villa FC23.30 WIB: Everton vs Manchester United03.00 WIB: Fulham vs Wolverhampton Wanderers