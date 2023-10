Jadwal Liga Inggris Pekan ke-8 Akhir Pekan Ini: Mampukah Arsenal Kudeta Manchester City?

Advertisement

Manchester City akan menghadapi lawan tangguh Arsenal pada pekan kedelapan Liga Primer Inggris 2023/2024 akhir pekan ini (7-8 Oktober). Jika mampu menang, Arsenal bisa menggantikan posisi City di puncak klasemen.Pertandingan di Stadion Etihad tersebut diyakini menarik karena kedua tim sama-sama tampil apik di sepanjang musim. Terlebih, City yang berstatus sebagai juara bertahan sedang memimpin klasemen sementara dengan koleksi 18 poin (6 menang, 1 kalah).Di lain kubu, Arsenal juga datang ke markas City dengan rekor impresif, yakni sebagai salah satu klub selain Tottenham Hotspur yang belum terkalahkan di Liga Primer Inggris 2023/2024. Selain itu, Arsenal juga hanya berjarak satu angka dengan City di papan klasemen.Arsenal dan City sempat bertemu di pentas Community Shield pada 6 Agustus lalu. Saat itu, Arsenal keluar sebagai juara lewat adu penalti karena laga pada waktu normal berakhir imbang dengan skor 1-1.Mampukah Arsenal kembali mengalahkan City untuk merebut puncak klasemen sekaligus menjaga rekor belum terkalahkan mereka? Saksikan pertandingannya pada Minggu (8/10) mulai pukul 22.30 WIB.Big match Man City vs Arsenal di Etihad Stadium memberikan peluang bagi Tottenham Hotspur untuk bisa menyodok ke puncak klasemen. Syaratnya, Tottenham membawa pulang tiga poin dari kandang tim promosi Luton Town, sementara di pertandingan lain City dan Arsenal berakhir seri.Laga menarik yang juga akan tersaji di pekan ke-8 Liga Inggris akhir pekan ini adalah duel Manchester United vs Burnley. MU seperti yang kita tahu saat ini tengah berada dalam krisis menyusul performa inkonsisten mereka sejauh ini.Pelatih MU Erik Ten Hag harus segera membuat timnya bangkit jika tidak ingin mencatatkan rekor buruk; hattrick kekalahan di Old Trafford. Jika itu sampai terjadi, masa depan pelatih asal Belanda itu akan semakin terancam.Kemenangan atas Brentford wajib diraih MU demi memperbaiki posisi di klasemen. Saat ini, MU masih tercecer di papan tengah, menghuni peringkat 10 dengan 9 poin dengan rekor tiga kali menang dan empat kali kalah. Well, apakah MU mampu bangkit? Saksikan pertandingan MU vs Brentford, Sabtu (7/10) mulai pukul 21.00 WIB.Berikut jadwal lengkap pertandingan pekan kedelapan Liga Primer Inggris 2023/2024:18.30 WIB: Luton Town vs Tottenham Hotspur21.00 WIB: Burnley vs Chelsea21.00 WIB: Everton vs AFC Bournemouth21.00 WIB: Fulham vs Sheffield United21.00 WIB: Manchester United vs Brentford23.30 WIB: Crystal Palace vs Nottingham Forest20.00 WIB: Brighton & Hove Albion vs Liverpool20.00 WIB: West Ham United vs Newcastle United20.00 WIB: Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa FC22.30 WIB: Arsenal vs Manchester City